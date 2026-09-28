El responsable del lugar manifestó que había alquilado el quincho para realizar una fiesta, pero no contaba con la autorización correspondiente.

Escándalo en fiesta clandestina con más de 150 personas: menores, motos retenidas y demorados por marihuana

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El procedimiento se realizó durante la madrugada de este sábado en un quincho ubicado en avenida Carlos Lanzillotto y Carlos Peñaloza. La Policía constató la presencia de menores consumiendo alcohol y retuvo 17 motocicletas. El operativo se inició alrededor de las 3:30, luego de que se alertara sobre música a elevado volumen en un quincho de la zona. Al llegar, los efectivos encontraron una concurrencia aproximada de 150 personas, entre ellas menores de edad que consumían bebidas alcohólicas.

El responsable del lugar manifestó que había alquilado el quincho para realizar una fiesta, pero no contaba con la autorización correspondiente. Ante esta situación, se dispuso el despeje del lugar y el retiro de las personas que se encontraban en el interior.

Durante la desconcentración, algunos jóvenes comenzaron a acelerar sus motocicletas y, según el informe policial, realizaron maniobras dirigidas hacia los efectivos, aparentemente con intención de embestirlos. Ante esta situación, se retuvieron preventivamente cinco motocicletas y otras 12 por falta de casco, con la colaboración de personal de Tránsito.

Además, tres personas fueron demoradas por presunta tenencia de sustancias prohibidas. Personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico realizó las diligencias correspondientes y confirmó resultado positivo para marihuana.

En uno de los procedimientos se secuestró un envoltorio con 3,3 gramos de marihuana; en otro, un envoltorio con 1,7 gramos; mientras que a una tercera persona le encontraron 22 envoltorios que totalizaron 13 gramos y otro envoltorio con 12,9 gramos.