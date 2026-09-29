Pity Álvarez llamó a Moria Casán desde el hospital: "No me voy a declarar inocente"

Pity Alvarez rompió el silencio este martes durante una llamada con Moria Casán , con quien se comunicó desde el Hospital Tornú. Después de querer escaparse, reconoció que tuvo un brote psicótico y que estuvo varios días sin dormir . También dijo que no va a declararse inocente en el juicio que afronta por haber matado a un vecino en Villa Lugano .

Suspendieron el juicio contra Pity Álvarez tras un brote psiquiátrico en el hospital Tornú

Ordenaron la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días tras intentar escapar del hospital

“Afronto los sucesos que pasaron. Estoy en el mejor momento de mi vida, Moria. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base , que era lo que me rompía las pelotas”, se le escuchó decir.

El ex Viejas Locas sostuvo que “quisieron hacerle pisar el palito” y dejarlo como un “cachivache”. Sin embargo, aclaró que se encuentra muy bien, y que de lo contrario no se acordaría de memoria 23 canciones para entonar en un recital.

Sobre el intento de huida del hospital, Pity reflexionó y fue contundente: “Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarró así como un brote psicótico . Ahora estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana. Estoy bien, pero hace tres días que no puedo dormir volviendo a pensar en las cosas que me vienen preocupando bastante”.

Luego de cantarle a Moria Casán un fragmento de “Me gustas mucho”, el músico reveló qué es lo que quiere para vivir en paz.

“Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo”, cerró.

La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días

La medida judicial fue tomada luego de que el músico intentara escapar ayer del hospital Tornú, donde permanecía internado por una crisis hipertensiva.

El Juzgado Civil determinó que el músico debe continuar en el mismo centro de salud hasta que se defina su derivación a una institución psiquiátrica.

Además, exigió que el director del Tornú informe cada 30 días la evolución del paciente, así como cualquier otro dato de interés.

Pity Álvarez está en el Hospital Tornú, pero sería derivado a una institución psiquiátrica. (Foto: TN / Juan Pablo Chaves).

La Justicia también le pidió a la Clínica Dharma que, en el plazo de 48 horas, manifieste si admitirá al cantante para que curse allí una eventual internación voluntaria.