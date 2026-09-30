    • 30 de septiembre de 2026 - 17:01

    Secuestraron una motocicleta con el motor limado y el cuadro adulterado

    Un control vehicular en el departamento 25 de Mayo derivó en el secuestro de una moto por graves irregularidades en su numeración de fábrica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal de la Policía Caminera (Dirección D-7) secuestró una motocicleta durante un operativo de control vehicular en el departamento 25 de Mayo, tras constatar que el rodado presentaba graves adulteraciones en sus numeraciones de fábrica.

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    El procedimiento se llevó a cabo sobre la calle La Plata, en el marco de las tareas preventivas que los uniformados realizan de manera rutinaria en las rutas y accesos de la zona.

    El operativo y la inspección del rodado

    Durante el control, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta marca Zanella RX 150, de color azul con detalles en negro, conducida por un joven de 24 años identificado como Morán.

    Al realizar la verificación física del vehículo, el personal policial advirtió profundas irregularidades:

    • El número de motor se encontraba completamente suprimido y limado en su base de estampación original.
    • Los dígitos correspondientes al número de cuadro también presentaban claras muestras de adulteración.

    Ante la presunta comisión de un delito de falsificación e irregularidad registral, se dio intervención inmediata a la unidad fiscal en turno del Sistema Acusatorio.

    Los efectivos procedieron al secuestro formal del vehículo y al labrado del acta correspondiente. Posteriormente, la motocicleta fue trasladada y alojada en la Comisaría 32ª, donde quedó bajo el resguardo de la cadena de custodia dispuesta por las autoridades judiciales.

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