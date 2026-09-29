Internaron de urgencia al secretario nacional de Discapacidad tras chocar con su moto

El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pirovano tras protagonizar un grave accidente vial en la madrugada de este martes. El funcionario, que había asumido en su cargo apenas una semana atrás, pelea por su vida bajo asistencia respiratoria mecánica.
Cómo fue el choque en la Avenida General Paz
De acuerdo con el parte oficial brindado por el SAME, el siniestro vial se registró pasadas las 04:30 sobre la avenida General Paz, a la altura de la Panamericana (frente al centro comercial DOT), en sentido hacia el Riachuelo.
Por motivos que son materia de investigación, se produjo una fuerte colisión entre un automóvil y la motocicleta en la que circulaba Di Liscia. Personal médico que acudió de urgencia al lugar asistió al motociclista de 60 años, quien presentaba politraumatismos graves, fracturas múltiples y un marcado deterioro del sensorio, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Pirovano con activación de shock room.
El parte médico y la alerta por su ausencia
La gravedad de la situación comenzó a trascender durante la jornada cuando el funcionario no se presentó a una actividad oficial que tenía programada para este martes en el área de Pensiones, según confirmaron fuentes de la propia Secretaría Nacional de Discapacidad.
Finalmente, la actualización brindada por el hospital porteño a las 17:11 confirmó que Di Liscia permanece internado en el área de terapia intensiva, conectado a un respirador artificial y bajo estricto monitoreo médico debido a la complejidad de sus lesiones.
Asunción reciente
Di Liscia se había incorporado formalmente al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad hacía apenas siete días, tras la salida de su antecesor en el organismo nacional.