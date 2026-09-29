Malvinas: Quirno advirtió a Chile y aseguró que no dará apoyo logístico a la explotación petrolera

El canciller Pablo Quirno elevó este martes el tono de la posición argentina frente a los movimientos comerciales entre Chile y las Islas Malvinas . El funcionario afirmó que el gobierno de José Antonio Kast se comprometió a no brindar apoyo logístico desde territorio chileno para la explotación de recursos naturales en el archipiélago y advirtió que la Cancillería seguirá de cerca las actividades que se desarrollan en Punta Arenas.

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“ Tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente esperamos que Chile respete esos tratados como nosotros también los respetamos ”, sostuvo Quirno en declaraciones a Radio La Red. Según explicó, Buenos Aires mantiene un diálogo permanente con Santiago y conserva como referencia los compromisos asumidos durante la reunión que mantuvieron Javier Milei y José Antonio Kast el pasado 3 de septiembre.

El canciller fue particularmente concreto sobre el punto que preocupa al Gobierno argentino: la posibilidad de que infraestructura, empresas o servicios chilenos sean utilizados para facilitar la explotación de hidrocarburos u otros recursos naturales en el área cuya soberanía reclama Argentina . “Hemos acordado que todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron mientras en Punta Arenas se desarrolla el Punta Arenas Business Showroom , una ronda empresarial que reúne a una delegación de cerca de 40 empresarios y representantes de las islas con unas 60 firmas de la región chilena de Magallanes. Entre los participantes aparecen proveedores vinculados con Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las compañías que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion.

El encuentro comenzó el lunes y continuó este martes con reuniones vinculadas a construcción, pesca, transporte marítimo, servicios portuarios, agricultura, hotelería y otros sectores. Desde Punta Arenas también se impulsa una conexión marítima con las islas, cuyo primer viaje está previsto para noviembre.

Quirno buscó, sin embargo, diferenciar esa actividad de una decisión formal del Ejecutivo chileno. Según explicó, el impulso proviene principalmente de las autoridades municipales de Punta Arenas y no del gobierno nacional. Por ese motivo, Argentina no planteó por el momento una ruptura diplomática y optó por mantener el seguimiento de la situación.

“Vamos a seguir monitoreando la situación”, señaló el canciller, quien anticipó que Argentina utilizará las herramientas “jurídicas, legales y diplomáticas” disponibles si considera que los compromisos asumidos no son respetados. Quirno ratificó además que la estrategia oficial sobre Malvinas seguirá desarrollándose por vías pacíficas y diplomáticas.

La respuesta a los dichos del ministro de Defensa chileno

El nuevo pronunciamiento también llegó después de las declaraciones del ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, quien ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino, pero al mismo tiempo defendió las relaciones comerciales entre Magallanes y las islas y calificó al Reino Unido como un “país amigo” que ejerce el control del archipiélago desde hace alrededor de dos siglos.

Barros sostuvo además que una eventual solución debería contemplar “la voluntad e interés” de las personas que habitan las islas, un planteo asociado a la posición británica sobre autodeterminación y que difiere del argumento argentino sobre la naturaleza bilateral de la disputa de soberanía.

Consultado por esas declaraciones, Quirno priorizó la posición expresada por Kast. “Palabra de presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí”, respondió, y recordó que el mandatario chileno respaldó el reclamo argentino y, según el canciller, asumió el compromiso de evitar apoyo logístico a actividades de explotación de recursos naturales en Malvinas.

El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa

La cuestión comercial con Chile se superpone con otro frente abierto por Argentina: el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino considera que las actividades autorizadas por el Reino Unido en esa zona son ilegítimas debido a la disputa de soberanía.

Quirno confirmó que Argentina inició el procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar e intimó al Reino Unido a detener las acciones vinculadas con Sea Lion. Según explicó, Londres dispone de 14 días para responder antes de que Argentina avance ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La estrategia oficial también apunta a las empresas, proveedores y entidades financieras que puedan intervenir en el desarrollo petrolero. “Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina”, sostuvo Quirno al explicar las medidas que analiza el Gobierno. Sea Lion proyecta iniciar su producción petrolera en 2028.

Por ahora, la Cancillería continuará siguiendo la ronda empresarial de Punta Arenas y los posibles vínculos logísticos con las actividades hidrocarburíferas. Quirno sostuvo que el compromiso que Argentina atribuye al gobierno de Kast es que Chile no facilite desde su territorio la explotación de recursos naturales en las islas.