Chile respaldó el reclamo argentino por Malvinas, pero defendió sus lazos comerciales con las islas

El gobierno de Chile volvió a respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas , pero al mismo tiempo marcó una diferencia respecto de los vínculos económicos con el archipiélago. El ministro de Defensa trasandino, Fernando Barros Tocornal , aseguró que su país mantiene la posición diplomática de acompañar a la Argentina en la disputa con el Reino Unido, aunque defendió el derecho de los habitantes de la región de Magallanes a desarrollar actividades comerciales con las islas.

Las declaraciones se produjeron en medio del debate por la posible apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino , impulsada por autoridades y empresarios del sur chileno. Consultado sobre la posición de Santiago frente al conflicto, Barros Tocornal sostuvo que Chile apoya el reclamo argentino, pero señaló que existe una “situación de hecho” derivada de la presencia británica en las islas desde hace casi dos siglos. También calificó al Reino Unido como un “país amigo”.

El funcionario planteó que el acompañamiento chileno a la posición argentina debe darse dentro del derecho internacional y por vías pacíficas , y mencionó la necesidad de considerar los intereses de las personas involucradas en la disputa. La referencia se produce en un escenario en el que Buenos Aires y Londres mantienen posiciones contrapuestas sobre la soberanía del archipiélago.

El punto que introduce una diferencia concreta con la Argentina aparece en el plano económico. Barros Tocornal afirmó que Chile y la comunidad de Magallanes tienen derecho a desarrollar actividades comerciales permitidas por la legislación y señaló que no observa impedimentos para que esos intercambios continúen siempre que se ajusten a las normas locales y al derecho internacional.

La discusión tomó fuerza después de que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich , confirmara durante septiembre la firma de un acuerdo entre la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island para impulsar una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. El proyecto generó atención en la Argentina debido a los compromisos regionales asumidos por Chile en relación con la disputa de soberanía.

El ministro chileno hizo, sin embargo, una distinción respecto de las actividades vinculadas con petróleo y minería en el área. Señaló que ese punto requeriría un análisis específico para determinar cómo se compatibiliza con las posiciones políticas adoptadas previamente por Chile en organismos regionales como el Mercosur y la Unasur.

El respaldo chileno al reclamo argentino

Pese a las diferencias sobre el comercio, la posición formal de Chile continúa incluyendo el acompañamiento al reclamo argentino. En junio de 2026, durante una cumbre del Mercosur realizada en Asunción, el gobierno del presidente José Antonio Kast participó de una declaración que volvió a respaldar los “legítimos derechos” de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido.

Ese documento también reiteró el cuestionamiento regional a las medidas unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa. La posición se vincula con la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y llama a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica negociada.

Las declaraciones de Barros Tocornal llegan, además, en un momento de renovada actividad diplomática alrededor de Malvinas. El Gobierno argentino ratificó durante septiembre que mantiene su reclamo por vías diplomáticas y pacíficas, mientras que el Reino Unido volvió a sostener públicamente su propia posición sobre la soberanía y rechazó reabrir negociaciones en los términos solicitados por Buenos Aires.

Así, Chile mantiene dos planos diferenciados: respalda diplomáticamente el reclamo soberano argentino, pero sostiene que ese acompañamiento no impide que actores privados y comunidades del sur chileno desarrollen relaciones comerciales con las islas dentro del marco legal.