Una consultora sanjuanina analizó cómo el anuncio de Milei sobre Malvinas monopolizó la conversación digital pero triplicó el rechazo político

A comienzos de septiembre, el tablero informativo de la Argentina se sacudió con un anuncio de alto voltaje. El presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional para lanzar un nueva agenda sobre las Islas Malvinas. La medida desató un sismo inmediato en el ecosistema digital que reconfiguró por completo la conversación pública.

Un informe exhaustivo elaborado por la consultora sanjuanina ARIAS Comunicación reveló las entrañas de este fenómeno mediante un riguroso análisis de contenido que cruza el volumen de publicaciones, los ejes temáticos, las redes de amplificación y la recepción ciudadana. El estudio procesó un universo masivo de 89.532 publicaciones originales y 38.748 comentarios distribuidos en plataformas como X, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y portales web, abarcando desde el mes previo al anuncio hasta dos semanas después de la cadena nacional.

Los datos expusieron cómo se disparó abruptamente el interés público y cómo mutaron los temas de discusión. También mostraron el rol determinante que jugaron los nuevos voceros digitales.

A la hora de interpretar la magnitud del fenómeno, el informe introduce una diferencia metodológica sustancial frente a los estudios de opinión digital que se producen habitualmente en los grandes centros urbanos. Tradicionalmente, la mayor parte de las consultoras nacionales centra sus mediciones casi de manera exclusiva en X. Sin embargo, Agustín Arias, propietario de la firma, advirtió sobre este sesgo federal al señalar que las mediciones nacionales suelen limitarse a esa red, mientras que el estudio abarcó todas las plataformas para lograr una cobertura precisa de todo el país.

El especialista explicó que X se utiliza principalmente en Buenos Aires e incluso en Córdoba tiene poco alcance, mientras que Facebook, Instagram y TikTok concentran la verdadera penetración federal. Esta mirada descentralizada permitió dimensionar con exactitud el impacto real de la cadena nacional fuera de la General Paz.

“Una aclaración importante, que difiere por los informes nacionales, que generalmente son informes de mediciones en X nada más. Esto mide todas las redes sociales. Es una manera de tener una cobertura de todo el país porque X se usa más que nada en Buenos Aires. En el resto del país, ni siquiera en Córdoba tiene mucho alcance, en cambio sí lo tienen Facebook, Instagram y Tik Tok. Esta es una cobertura más precisa”, dijo el profesional a DIARIO DE CUYO.

Durante gran parte de agosto, la conversación digital en torno a Malvinas se había mantenido en carriles predecibles y de baja intensidad, con una mediana base de apenas 702 publicaciones diarias. Los pocos picos registrados en aquel periodo no respondían a la política exterior oficial, sino a factores exógenos como la sanción impuesta por la FIFA a la AFA a raíz de una bandera que levantaron los jugadores tras el partido con Inglaterra.

Todo cambió drásticamente entre el 1 y el 2 de septiembre, cuando se anticipó la cadena nacional y la expectativa duplicó la base anterior. El punto de inflexión ocurrió entre el 3 y el 4 de septiembre, cuando el volumen diario de publicaciones originales saltó hasta un pico de 6.356 menciones. En promedio, la fase del anuncio multiplicó por 4,6 la conversación diaria al alcanzar 3.565 publicaciones por día, convirtiendo al discurso presidencial en el evento excluyente que explicó por sí solo la mitad de todo lo debatido sobre el archipiélago en el mes.

Uno de los aportes del análisis cuantitativo y cualitativo es la disección de los ejes temáticos, ya que la agenda pública se reconfiguró de inmediato en función de las prioridades del oficialismo y la reacción opositora en lugar de centrarse de forma prístina en el reclamo histórico de soberanía.

El bloque más pesado abarcó el anuncio y sus medidas concretas con un 39,9%, centrándose en las repercusiones económicas, las sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina y el impacto en proyectos como Sea Lion. El tablero internacional ocupó el 26,7% al agrupar las reacciones geopolíticas y la postura británica, mientras que la disputa sobre el emisor consumió un 25,8% del debate en la grieta política tradicional mediante cuestionamientos o defensas directas a la figura y legitimidad de Javier Milei.

En contraste, la causa Malvinas en sí, entendida como el reclamo histórico y la memoria de los veteranos, ocupó un magro 7,5% durante el impacto inicial del anuncio. Sin embargo, la dinámica temporal mostró un giro notable en los días posteriores, cuando la discusión sobre las medidas puntuales decayó al 17,2% y la causa Malvinas en sí se triplicó hasta trepar al 23,2% de las interacciones, a medida que el debate social depuraba la coyuntura económica para reinstalar los ejes de soberanía.

Al aplicar una metodología que trasciende a X, la consultora sanjuanina desnudó quiénes lideraron la circulación y amplificación de los contenidos a nivel federal. Contrario a lo que podría suponerse, el pulso de la conversación no fue conducido ni por el Gobierno de manera directa ni por los grandes medios tradicionales.

En las plataformas con mayor penetración masiva, especialmente TikTok y Facebook, los primeros puestos de interacción correspondieron a cuentas de militancia libertaria como El Peluca Milei, Leónidas libertario 2.0, Gordo Dan o La Derecha Diario, además de perfiles de humor político y divulgadores. TikTok concentró la circulación viral del episodio al punto de que diez de las doce cuentas con mayor repercusión general pertenecían a esta plataforma, donde solo cinco cuentas de militancia libertaria sumaron 1,78 millones de interacciones, superando con holgura a todas las cuentas de medios periodísticos identificables juntas en dicha red.

La asimetría de plataformas quedó evidenciada al comprobar que la interacción conjunta de Facebook y YouTube quedó quince veces por debajo de la potencia combinada de X y TikTok. En este ecosistema federal y fragmentado, la pieza de contenido sobre el Presidente que más se viralizó no fue un fragmento de la cadena nacional, sino el registro de su ataque previo a los periodistas el 1 de septiembre.

Si el objetivo del Gobierno era capitalizar políticamente el sentimiento patriótico en torno a Malvinas, los datos de recepción ciudadana demuestran que el saldo inicial fue cuesta arriba.

Sobre un universo depurado de 21.625 comentarios analizados dentro del debate político argentino, la crítica a la figura presidencial superó al apoyo por un margen contundente de 3,8 a 1. El 45,7% de las intervenciones se canalizaron en forma de críticas directas a Milei, el 42,2% prefirió discutir el conflicto geopolítico o las implicancias de fondo de manera sustantiva sin aludir explícitamente al mandatario, y apenas un 12,1% expresó un respaldo explícito a la medida.

No obstante, la consultora observó un reacomodamiento interesante en el mediano plazo, ya que a medida que pasaban los días el porcentaje de crítica directa bajó al 33,1% en la fase de seguimiento, cediendo terreno ante una discusión más pausada sobre el conflicto territorial.

A la luz de los datos, la estrategia política de Javier Milei arrojó un balance dual al perfilarse como un éxito rotundo en términos de secuestro de agenda e instalación de temas, pero un desafío complejo en cuanto a la adhesión ciudadana inmediata.

Si el propósito del Ejecutivo era monopolizar la conversación pública y forzar a todo el arco político a debatir en sus términos, la jugada cumplió con creces al multiplicar por casi cinco veces el volumen de menciones sobre un tema postergado y demostrar gran agilidad para conectar con la lógica descentralizada de las redes sociales federales.

Sin embargo, los datos reflejaron los límites de la polarización cuando se cruzan con causas nacionales sensibles, ya que el alto nivel de rechazo inicial y la posterior exigencia social de desplazar la grieta partidaria hacia una discusión profunda sobre la soberanía demostraron que la hegemonía del relato se disputa tanto en la potencia de los ejércitos digitales como en el peso de los consensos históricos.