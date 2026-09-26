La Libertad Avanza abrió una nueva sede en Ullum y suma presencia territorial

La Libertad Avanza inauguró una nueva sede partidaria en Ullum , en el barrio Las Margaritas, como parte de la expansión territorial que el espacio viene desarrollando en distintos departamentos de San Juan. Del acto participaron dirigentes provinciales, referentes locales, vecinos, jóvenes y simpatizantes. La apertura se suma a otras sedes habilitadas recientemente en la provincia.

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La bienvenida estuvo a cargo de la referente departamental Daniela Salinas , quien recibió a los dirigentes y asistentes que se acercaron para acompañar la apertura del nuevo espacio de participación política.

Entre los presentes estuvieron el senador nacional Bruno Olivera , el diputado nacional Abel Chiconi y el diputado provincial Fernando Patinella , integrantes de la estructura provincial de La Libertad Avanza. También participó Martín Turcumán , quien transmitió el saludo del diputado nacional José Peluc , referente del espacio en San Juan, que no pudo asistir.

Durante su intervención, Turcumán destacó el rol que cumplen las nuevas sedes partidarias y planteó que deben funcionar como espacios abiertos a los vecinos , donde puedan debatirse propuestas y analizarse distintas problemáticas.

“Estos espacios deben ser lugares abiertos y participativos donde se puedan debatir, analizar y proponer ideas. Eso es lo que necesitamos junto a Javier Milei para sacar a la Argentina adelante”, expresó.

El dirigente también se refirió al escenario nacional y sostuvo que, desde su perspectiva, el país atraviesa un proceso de transformación. “Argentina va a salir de esta decadencia de tantos años, con el esfuerzo de todos”, afirmó.

En el cierre del encuentro, Turcumán convocó a los integrantes del espacio a mantener el trabajo territorial y continuar con la actividad política en los departamentos. “Debemos estar firmes y seguir adelante”, señaló, al referirse al rumbo que impulsa el presidente Javier Milei.

La inauguración de Ullum forma parte de un proceso de apertura de sedes de La Libertad Avanza en distintos puntos de San Juan. En los últimos meses, el espacio también habilitó locales en departamentos como Rivadavia, Sarmiento, Valle Fértil y 25 de Mayo, con la participación de dirigentes nacionales y provinciales.