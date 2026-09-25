Macri reapareció en Jujuy y puso al PRO en modo 2027: "Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo"

Mauricio Macri volvió este viernes a ocupar el centro de la escena política con un acto partidario en San Salvador de Jujuy , donde reunió a dirigentes del PRO del Noroeste y dejó definiciones sobre el rumbo del espacio de cara a las elecciones de 2027. La actividad se produjo mientras continúan las conversaciones entre el partido y La Libertad Avanza para avanzar en eventuales acuerdos electorales.

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Durante el encuentro, Macri habló sobre la relación con el gobierno de Javier Milei y sostuvo: “Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo” . En esa línea, afirmó que el PRO mantiene su respaldo a la administración nacional, aunque remarcó que el espacio pretende conservar una identidad y una estructura propias.

“Nuestro rol es fundamental, les guste o no a muchos” , sostuvo el expresidente, al tiempo que planteó que todavía quedan desafíos económicos por resolver. Según expresó, el Gobierno logró encaminar las variables macroeconómicas, pero consideró necesario continuar trabajando para que la inflación anual llegue a un dígito.

Macri también mencionó otros objetivos económicos. “Hay que bajar el Riesgo País y que el crédito vuelva” , señaló, al considerar que una mayor disponibilidad de financiamiento podría favorecer la generación de empleo. Además, reclamó infraestructura y reglas claras para impulsar la actividad económica.

La visita a Jujuy forma parte de “Próximo Paso” , la gira federal que el PRO desarrolla durante 2026 con encuentros destinados a dirigentes, legisladores, equipos técnicos y referentes territoriales. La actividad de este viernes se realizó en el Hotel Altos de la Viña y reunió a representantes partidarios de distintas provincias del NOA.

Antes del encuentro partidario, Macri mantuvo una reunión institucional con el gobernador jujeño Carlos Sadir. Posteriormente, participó de la actividad con los presidentes provinciales del PRO de la región.

La jornada incluyó además reuniones de PRO Mujeres y de la Juventud del PRO, antes del acto central. El cierre estuvo a cargo del secretario general del partido, Fernando de Andreis, y del propio Macri.

En su intervención, el expresidente explicó que pretende asumir un rol más vinculado al acompañamiento de los dirigentes. “Hoy mi responsabilidad es tratar de ser mentor, ayudarlos a crecer, a prepararse”, afirmó.

En ese marco, el PRO busca ampliar su presencia territorial y llegar a 2027 con dirigentes propios en distintos puntos del país. Macri planteó incluso el objetivo de tener candidatos en cada ciudad y sostuvo que la preparación debe comenzar antes de asumir los cargos.

Las negociaciones con La Libertad Avanza

El despliegue territorial del PRO ocurre mientras el partido mantiene conversaciones con La Libertad Avanza para evaluar posibles acuerdos electorales de cara a 2027. Las negociaciones abarcan distintos distritos y, según informes periodísticos, existen conversaciones particularmente en 17 provincias donde el PRO no gobierna.

Al mismo tiempo, el PRO volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada durante la última semana por el tratamiento del Presupuesto 2027 y las partidas vinculadas a discapacidad. La conducción partidaria sostiene que acompañar el rumbo económico del Gobierno no implica necesariamente respaldar cada una de sus decisiones.

La estrategia busca combinar ambas posiciones: mantener abierta la posibilidad de acuerdos con el oficialismo nacional y, al mismo tiempo, fortalecer una estructura territorial propia.

Una gira que apunta a 2027

“Próximo Paso” comenzó este año con un encuentro nacional en Parque Norte y luego continuó con actividades en distintas regiones del país. La recorrida forma parte del proceso de reorganización del PRO y apunta a fortalecer equipos y referentes de cara al próximo escenario electoral.

Una de las metas que el partido viene planteando es llegar a las elecciones con 150 candidatos a intendente en todo el país. Según trascendió, buena parte de esos nombres ya estaría definida, aunque su presentación pública quedaría sujeta a la estrategia electoral de cada distrito.

Así, la actividad de Jujuy dejó dos señales concretas: Macri retomó públicamente su rol como referente del PRO y el partido continúa trabajando en su despliegue territorial mientras define el alcance que tendrán las conversaciones con La Libertad Avanza rumbo a 2027.