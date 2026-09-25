Turcumán admitió que hoy "no hay diálogo" con el oficialismo para el 2027 y eligió internas cerradas para elegir candidatos

El escenario electoral de 2027 ya empieza a mover las piezas de la política sanjuanina y Martín Turcumán dejó una definición concreta sobre el vínculo entre La Libertad Avanza y el oficialismo provincial: “No hay diálogo todavía” .

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El dirigente libertario habló del futuro electoral de San Juan y se refirió a la posibilidad de que el espacio que conduce Javier Milei pueda confluir con sectores vinculados al gobernador Marcelo Orrego.

Turcumán evitó cerrar la puerta a un entendimiento, pero puso como condición que primero exista un debate sobre qué proyecto político se pretende construir. “Siempre hay horizonte y esto es lo entretenido que tiene la política, que es dinámica y siempre está el arte de lo posible”, afirmó en Radio Colón.

Pero inmediatamente marcó una diferencia: para que un eventual acuerdo prospere, deben existir coincidencias concretas. “Esas posibilidades tienen que venir de la mano seriamente de debates que se tienen que dar para poder encontrar ese núcleo de coincidencias que te permita jugar en el mismo equipo”, sostuvo.

Turcumán también dejó en claro que no considera suficiente una alianza construida solamente para enfrentar a un adversario común. Al recordar el armado opositor de 2023, sostuvo que entonces hubo coincidencias concretas respecto de las reglas electorales y de la necesidad de impedir que se consolidara un determinado esquema.

A partir de esa experiencia, cuestionó los acuerdos que tengan como único objetivo ganar una elección. “Lo que a mí no me entusiasma a veces son los acuerdos que son meramente electorales”, afirmó. Y agregó: “Si nos vamos a juntar solamente para ganar al kirchnerismo, a mí nadie me va a convencer de lo contrario, vamos a fracasar porque no hay un acuerdo de gobernabilidad luego”.

Para el dirigente libertario, la discusión debería pasar por encontrar puntos en común que permitan sostener un eventual proyecto después de las elecciones. “Se requiere diálogo, se requiere coincidencia, encontrar esos puntos en común que te van a permitir después gobernar”, planteó. Por ahora, según su propia descripción, ese diálogo no existe.

LLA acelera el armado territorial

Mientras la discusión sobre posibles alianzas permanece abierta, Turcumán contó que La Libertad Avanza está concentrada en fortalecer su estructura propia en la provincia.

El dirigente describió al espacio como una oposición que busca consolidarse y aseguró que el trabajo territorial forma parte de esa estrategia. “Nosotros estamos en un proceso de consolidación, de un crecimiento”, señaló.

En esa línea, destacó la apertura de sedes en distintos departamentos y planteó como objetivo que el partido tenga presencia en toda la provincia.

“Esta noche, 20 horas, 20:30, vamos a estar inaugurando una sede en el departamento de Ullum”, contó durante la entrevista. Y explicó que el objetivo es “poder tener un pie en cada departamento para poder consolidar ese crecimiento, para poder conocer de primera mano las inquietudes y las necesidades que existen en cada rincón de la provincia”.

Para Turcumán, esa construcción territorial es el paso siguiente al crecimiento que el espacio atribuye a la figura de Javier Milei. “Esto luego hay que ordenarlo, hay que canalizarlo y hay que consolidarlo”, sostuvo.

El rol de oposición dialoguista

En relación con la gestión de Marcelo Orrego, Turcumán definió la posición de La Libertad Avanza como una oposición “constructiva”. Dijo que el espacio mantiene una mirada crítica sobre determinados aspectos, pero que también acompañó iniciativas del Gobierno provincial cuando consideró que eran adecuadas.

“En lo personal me ha tocado en varias ocasiones apoyar determinadas medidas o determinadas iniciativas del Gobierno. Me parecen muy bien. En otras he apuntado algunas diferencias que uno puede tener”, explicó.

A partir de esa posición, el dirigente planteó una agenda propia para San Juan que incluye una revisión del régimen tributario y modificaciones institucionales. Entre otras cuestiones, mencionó al Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Cuentas, la Constitución provincial y el tercer mandato del gobernador.

También reclamó una ley de acceso a la información pública y cambios en el sistema electoral.

Boleta única y una reforma del sistema electoral

En materia electoral, Turcumán planteó que los partidos deberían recuperar protagonismo a la hora de definir sus candidatos. Propuso que cada fuerza resuelva sus postulaciones mediante internas y defendió un sistema de elección directa.

“Quisiéramos que cada partido defina en interna la postulación de sus propios candidatos como una manera de devolverle a los partidos políticos la vida institucional que necesitan tener”, sostuvo.

También rechazó los sistemas de lemas y otros mecanismos electorales que, según su planteo, pueden ser utilizados por los gobiernos de turno.

Y volvió a respaldar la implementación de la boleta única de papel. “Mientras sea boleta única de papel, ya hay muchos vicios y malas prácticas de la política que con solo eso ya quedan fuera de juego”, afirmó.