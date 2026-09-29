Condenaron a tres policías que pedían coimas a conductores en la ruta

Un gravísimo caso de corrupción institucional sacudió a la fuerza de seguridad en la provincia de Salta. Tres efectivos policiales fueron condenados en un juicio abreviado tras ser hallados culpables de exigirle coimas a distintos conductores sobre una ruta provincial a cambio de dejarlos circular y no retenerles la carga que transportaban.

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El fallo estuvo a cargo del juez Sebastián Guzmán, quien homologó el acuerdo de las partes luego de que los propios acusados confesaran su responsabilidad en el hecho delictivo.

El episodio que derivó en la condena ocurrió el pasado 19 de agosto sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 60, en la jurisdicción de Las Lajitas. Varios conductores se comunicaron de urgencia con las autoridades para alertar que tres personas con uniforme policial realizaban un falso control vehicular y les exigían dinero en efectivo bajo amenazas de secuestrarles la mercadería.

Ante el llamado de alerta, un móvil policial se desplazó hasta el lugar próximo al acceso al Parque Nacional El Rey y constató la maniobra. Durante el procedimiento se montó un rastrillaje en las inmediaciones que permitió dar con una bolsa con dinero ocultada clandestinamente dentro de un neumático en desuso.

Al requisar a los agentes y al patrullero, los investigadores secuestraron más sumas de dinero en efectivo que, en total, superaron el millón de pesos. Además, se incautaron tres armas reglamentarias, chalecos tácticos, credenciales, conos de señalización y tres teléfonos celulares.

Las condenas y las reglas de conducta

Los implicados fueron identificados como Emiliano Alberto Cabrera, Doris Cristina del Milagro Lucena y María Fernanda Sosa Navarro. El magistrado los condenó como coautores penalmente responsables del delito de exacciones ilegales en perjuicio de la Administración Pública (artículos 266 y 55 del Código Penal).

La pena impuesta a los tres policías consistió en:

Un año de prisión de ejecución condicional.

Un año de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal provincial informó que deberán cumplir estrictas reglas de conducta durante el período de condena, entre las que se destacan la prohibición absoluta de cometer nuevos delitos y la restricción de acercamiento a los testigos e informantes del caso.