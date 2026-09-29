Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva y su familia aclaró cómo se encuentra

Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva luego de ser intervenido quirúrgicamente por un derrame pleural derecho asociado a una infección. El exfutbolista permanece en el Hospital Municipal de Llavallol y su familia difundió un comunicado para brindar detalles sobre su estado y llevar tranquilidad ante distintas versiones que circularon en las últimas horas.

Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva: qué es un derrame pleural y cómo se trata

A través de las redes sociales del exdelantero, sus familiares explicaron que los médicos detectaron la acumulación de líquido en la zona pleural después de varios días de malestar. Osvaldo se encuentra lúcido , mientras continúa bajo atención médica y a la espera de los resultados de los estudios realizados durante la intervención.

El entorno del exjugador aseguró que “está bien y lúcido” y buscó desmentir distintas versiones que habían circulado sobre su situación personal y médica.

En ese sentido, la familia negó que Osvaldo haya llegado al hospital en situación de indigencia, que le hayan extirpado una parte del pulmón o que el cuadro actual esté relacionado con consumo de sustancias. También rechazó otras versiones vinculadas con supuestas complicaciones físicas.

Según explicaron sus allegados, los médicos realizaron una cirugía para limpiar la zona afectada y tomaron muestras para realizar estudios . Ahora aguardan los resultados de los cultivos y de la biopsia para determinar con precisión el origen de la infección y establecer el tratamiento que deberá continuar.

La familia también agradeció especialmente al personal de salud pública que lo está atendiendo y destacó el trabajo realizado desde su ingreso al centro médico.

Qué le ocurrió a Daniel Osvaldo

Osvaldo ingresó al Hospital Municipal de Llavallol después de varios días de malestar. Los estudios permitieron detectar un derrame pleural derecho, un cuadro que consiste en la acumulación anormal de líquido en el espacio ubicado entre el pulmón y la pared torácica. En este caso, además, se detectó una infección.

La intervención quirúrgica tuvo como objetivo limpiar la zona afectada y obtener muestras para determinar el origen de la infección. Por el momento, los médicos continúan evaluando su evolución y esperan los resultados de los estudios antes de establecer los próximos pasos.

En las últimas horas, información difundida por su entorno indicó que permanece consciente y puede mantener conversaciones, aunque continúa bajo cuidados intensivos.

Tenía previsto un show junto a su banda

Antes de su internación, Osvaldo se encontraba activo en su faceta artística. El exfutbolista, que después de su retiro profesional desarrolló una carrera como cantante, tenía programado un show para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda. También participaba de un ciclo de entrevistas.

La internación interrumpió esas actividades mientras permanece bajo seguimiento médico.

La carrera de Osvaldo entre Argentina e Italia

Daniel Osvaldo, de 40 años, nació en Argentina y también posee ciudadanía italiana. Surgió de las divisiones inferiores de Huracán, club en el que debutó profesionalmente en 2005.

Su carrera continuó en Italia, donde pasó por Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna, antes de llegar al Espanyol de Barcelona. En el conjunto español convirtió 20 goles en 44 partidos y posteriormente fue transferido a la Roma, que pagó alrededor de 15 millones de euros por su pase.

También jugó en Southampton, Juventus e Inter de Milán, además de vestir las camisetas de Porto y Boca Juniors. Con el club de la Ribera fue campeón del torneo local y de la Copa Argentina en 2015.

Su última etapa como futbolista fue en Banfield, donde jugó antes de retirarse profesionalmente en 2020. También representó a la Selección de Italia, con la que disputó 14 partidos y marcó cuatro goles.

Por ahora, su familia aguarda los resultados de los estudios médicos mientras Osvaldo continúa lúcido y bajo cuidados intensivos.