Tragedia en El Chaltén: una turista francesa murió tras una avalancha en el cerro Crestón

Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar sepultada por una avalancha en el cerro Crestón , en inmediaciones del Lago del Desierto, en la localidad santacruceña de El Chaltén . La víctima fue identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann , mientras que su pareja, Gabriel Mehdi, de 30 años, también de nacionalidad francesa, resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica.

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De acuerdo con la información disponible, la pareja se encontraba junto a un grupo de cinco personas cuando se produjo el desprendimiento de nieve en una zona de alta montaña. A las 12:45 , uno de los guías activó una baliza de emergencia para solicitar asistencia. Unos 30 minutos después, a las 13:15, arribó el primer grupo de rescatistas.

Antes de la llegada de los equipos oficiales, un grupo de esquiadores que se encontraba en el sector comenzó las tareas de búsqueda . La joven fue localizada a aproximadamente un metro y medio de profundidad y no presentaba signos vitales. Los presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar , guiados por radio por una médica ubicada en el puesto sanitario.

Su pareja, en cambio, fue encontrado consciente y sin lesiones graves evidentes . Ante esa situación, los propios guías decidieron iniciar el descenso junto con él para acelerar su evacuación y no esperar la llegada de los equipos que avanzaban hacia el lugar.

El operativo involucró a efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y personal sanitario . Los rescatistas debieron trasladarse hasta el área del Lago del Desierto, ubicada a unos 35 kilómetros de El Chaltén , y continuar posteriormente a pie hacia el lugar donde ocurrió la avalancha.

El sector del siniestro se encuentra aproximadamente a cuatro horas de caminata desde la ruta de acceso al Lago del Desierto, en una zona de alta montaña cercana al glaciar Huemul y al norte del monte Fitz Roy.

Las condiciones del terreno complicaron las tareas de rescate. Se trata de un área con fuertes pendientes, nieve y acceso limitado, características propias de la cordillera patagónica durante esta época del año.

Desde el Parque Nacional Los Glaciares también se facilitó un desfibrilador externo automático (DEA), solicitado por el personal sanitario que participaba del operativo. Sin embargo, para ese momento ya se había confirmado el fallecimiento de la joven.

El procedimiento concluyó alrededor de las 19:28, cuando el cuerpo de la víctima fue trasladado hacia El Chaltén. Gendarmería Nacional quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Cómo es el cerro Crestón

El cerro Crestón es una montaña de características alpinas que alcanza aproximadamente los 3.100 metros de altura. Está ubicado en el sector norte de la cordillera patagónica, al sur del cerro Vespignani y a unos 35 a 40 kilómetros al norte de El Chaltén, en el oeste de Santa Cruz.

La zona es frecuentada por andinistas y deportistas que practican trekking sobre glaciares, esquí de travesía y ascensos de alta dificultad. Desde sus laderas pueden observarse sectores de la cara norte del monte Fitz Roy y del Campo de Hielo Patagónico Sur.

La otra amenaza que preocupa en El Chaltén

La tragedia del cerro Crestón ocurre pocas semanas después de que investigadores del Conicet advirtieran sobre otro riesgo natural en el área de El Chaltén: la posibilidad de un aluvión provocado por el desborde de un lago glaciar.

El sector bajo estudio se encuentra en la cuenca de la Laguna Torre, a unos 10 kilómetros de la localidad, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. En la ladera norte del cerro Solo se detectaron signos de inestabilidad que son monitoreados por especialistas.

Según explicaron investigadores, un eventual desprendimiento de rocas y material podría impactar sobre el lago, afectar la morena que contiene sus aguas y generar una liberación repentina hacia el valle del río Fitz Roy. Este tipo de fenómeno es conocido como GLOF, por sus siglas en inglés, y consiste en una inundación provocada por el desborde de un lago glaciar.

La investigadora Mariana Correas González, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-Conicet), explicó que el Lago Torre es considerado uno de los cuerpos de agua vulnerables y advirtió sobre las consecuencias que tendría una eventual ruptura de la barrera natural que contiene el lago.

Las mediciones realizadas sobre la zona también encendieron las alarmas: el desplazamiento registrado en la grieta durante el último año habría sido equivalente al observado durante los siete años anteriores en conjunto.

Los cálculos presentados ante el Concejo Deliberante de El Chaltén estiman que, ante un eventual colapso, el flujo podría alcanzar la localidad entre 45 minutos y una hora. Frente a ese escenario, especialistas plantearon la necesidad de contar con un sistema de alerta temprana y protocolos de evacuación.

El Concejo Deliberante ya aprobó una resolución para solicitar la elaboración de un plan de contingencia coordinado entre el municipio, Parques Nacionales y organismos provinciales.