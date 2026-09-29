Un pitbull atacó ferozmente a una jubilada de 82 años, la fracturó y los vecinos mataron al animal

Una jubilada de 82 años sufrió graves fracturas y heridas tras ser atacada por un pitbull en Villa Allende, Córdoba.

Un violento episodio de inseguridad y desaprensión sacudió este martes a la localidad cordobesa de Villa Allende. Una jubilada de 82 años debió ser internada de urgencia tras ser brutalmente atacada por un perro de raza pitbull en las calles del barrio Lomas Sur. El animal la embistió con extrema violencia, provocándole graves lesiones en las piernas y múltiples fracturas.

La situación alcanzó niveles de desesperación y tensión extrema cuando, ante la ferocidad del ataque y la imposibilidad de separar al animal, los propios vecinos debieron intervenir arrojándose sobre el perro y propinándole puñaladas con un arma blanca para lograr que soltara a la víctima.

Tras ser rescatada, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Unquillo, donde permanece internada bajo rigurosa atención médica y con un estado de salud delicado debido a la gravedad de los traumatismos y las heridas cortantes.

Antecedentes alarmantes: el perro ya había atacado en 2024 Lo que despertó la furia y el hartazgo absoluto de los residentes del sector es que no se trató de un hecho fortuito o aislado. Según consignó el medio local InfoVillaAllende, el mismo pitbull ya había protagonizado un gravísimo ataque en mayo de 2024, oportunidad en la que hirió de consideración a otra vecina de 60 años e incluso mordió a su propio dueño.