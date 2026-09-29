    • 29 de septiembre de 2026 - 18:32

    Mafalda cumple 62 años: el día en que el icónico personaje de Quino llegó por primera vez a los diarios

    El emblemático personaje creado por Quino cumple este 29 de septiembre 62 años desde su primera aparición en la revista Primera Plana. Su génesis oculta como una publicidad frustrada y el camino hasta convertirse en un clásico universal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este 29 de septiembre se cumplen 62 años de la primera publicación oficial de Mafalda, el icónico personaje creado por el célebre humorista gráfico mendocino Joaquín Salvador Lavado Tejón, universalmente conocido como Quino.

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    La tira apareció por primera vez en las páginas de la revista Primera Plana en 1964 y, con el correr de las décadas, trascendió las fronteras del país para consagrarse como una de las creaciones culturales argentinas más influyentes y traducidas del mundo.

    El debut y el origen publicitario que pocos conocen

    El emblemático debut del 29 de septiembre de 1964 estuvo protagonizado únicamente por Mafalda y sus padres. En aquellas viñetas iniciales, la niña interrogaba a su papá sobre su rol parental, dejando entrever el tono incisivo y reflexivo que caracterizaría al personaje. La fecha quedó consagrada como el "cumpleaños oficial" debido a que marcó el inicio de la continuidad en su publicación.

    Sin embargo, pocos saben que el nacimiento de Mafalda estuvo ligado a un proyecto comercial frustrado. En 1962, la agencia publicitaria Agens le encargó a Quino una historieta de carácter encubierto para promocionar Mansfield, una marca de electrodomésticos vinculada a la emblemática Siam Di Tella. La condición principal era que los nombres de los personajes comenzaran con la letra "M" y que los productos aparecieran sutilmente en los dibujos.

    Quino diseñó entonces a una familia tradicional compuesta por un matrimonio y dos hijos. No obstante, la campaña publicitaria nunca llegó a ver la luz y los bocetos quedaron archivados en un cajón.

    Del rechazo a la consagración en Primera Plana

    Antes de recalar en la revista que la catapultó a la fama, el material sufrió varios traspiés. El proyecto fue rechazado inicialmente por el diario Clarín y tuvo apenas una fugaz aparición de tres entregas en el suplemento humorístico de la revista Leoplán.

    La historia dio un giro definitivo cuando el periodista Julián Delgado —vinculado a Primera Plana y amigo personal de Quino— le consultó si tenía material inédito disponible para publicar. El acuerdo inicial pactó la salida de dos tiras semanales, dando inicio al fenómeno sociológico y cultural que, a más de medio siglo de vigencia, continúa interpelando a grandes y chicos con su mirada aguda sobre la sociedad, la política y la vida cotidiana.

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