Mafalda cumple 62 años: el día en que el icónico personaje de Quino llegó por primera vez a los diarios

El emblemático personaje creado por Quino cumple este 29 de septiembre 62 años desde su primera aparición en la revista Primera Plana. Su génesis oculta como una publicidad frustrada y el camino hasta convertirse en un clásico universal.

Este 29 de septiembre se cumplen 62 años de la primera publicación oficial de Mafalda, el icónico personaje creado por el célebre humorista gráfico mendocino Joaquín Salvador Lavado Tejón, universalmente conocido como Quino.

La tira apareció por primera vez en las páginas de la revista Primera Plana en 1964 y, con el correr de las décadas, trascendió las fronteras del país para consagrarse como una de las creaciones culturales argentinas más influyentes y traducidas del mundo.

El debut y el origen publicitario que pocos conocen El emblemático debut del 29 de septiembre de 1964 estuvo protagonizado únicamente por Mafalda y sus padres. En aquellas viñetas iniciales, la niña interrogaba a su papá sobre su rol parental, dejando entrever el tono incisivo y reflexivo que caracterizaría al personaje. La fecha quedó consagrada como el "cumpleaños oficial" debido a que marcó el inicio de la continuidad en su publicación.

Sin embargo, pocos saben que el nacimiento de Mafalda estuvo ligado a un proyecto comercial frustrado. En 1962, la agencia publicitaria Agens le encargó a Quino una historieta de carácter encubierto para promocionar Mansfield, una marca de electrodomésticos vinculada a la emblemática Siam Di Tella. La condición principal era que los nombres de los personajes comenzaran con la letra "M" y que los productos aparecieran sutilmente en los dibujos.

Quino diseñó entonces a una familia tradicional compuesta por un matrimonio y dos hijos. No obstante, la campaña publicitaria nunca llegó a ver la luz y los bocetos quedaron archivados en un cajón.