Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante la ONU para frenar su condena e inhabilitación

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner formalizó este martes su presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. De esta manera, su equipo legal ingresó formalmente las nuevas pruebas anunciadas semanas atrás.
La estrategia de la defensa ante el Comité de Derechos Humanos
El planteo fue elevado al Comité de Derechos Humanos de la ONU —con sede en Ginebra— por el grupo de letrados integrado por Carlos Alberto Beraldi, el abogado brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego.
La estrategia de los defensores apunta a que el organismo internacional dictamine la suspensión de la pena de inhabilitación, al argumentar que se violaron garantías y derechos fundamentales durante el proceso judicial argentino. Cabe recordar que la sentencia había quedado firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario interpuesto por la defensa y ratificara por unanimidad el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 2.
Apuesta a octubre y el alcance del organismo internacional
El equipo legal apunta a un horizonte inmediato. Según confirmó Valim a la agencia Reuters, la intención es que el caso sea examinado durante la sesión del comité prevista para octubre.
"Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité. Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité", Rafael Valim, abogado defensor.
El Comité de Derechos Humanos está compuesto por 18 expertos independientes encargados de fiscalizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si bien los pronunciamientos de este cuerpo internacional no son jurídicamente vinculantes para los Estados parte, suelen tener un fuerte impacto político e institucional, además de ser invocados como antecedentes en debates jurídicos posteriores. "Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo", concluyó el letrado brasileño, quien previamente integró el equipo que logró la revisión de la condena de Luiz Inácio Lula da Silva en la misma instancia.