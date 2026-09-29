Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante la ONU para frenar su condena e inhabilitación

La defensa de la exmandataria acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena por la causa Vialidad y buscar la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Apuntan a que el caso sea tratado en octubre

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner formalizó este martes su presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. De esta manera, su equipo legal ingresó formalmente las nuevas pruebas anunciadas semanas atrás.

La estrategia de la defensa ante el Comité de Derechos Humanos El planteo fue elevado al Comité de Derechos Humanos de la ONU —con sede en Ginebra— por el grupo de letrados integrado por Carlos Alberto Beraldi, el abogado brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego.

La estrategia de los defensores apunta a que el organismo internacional dictamine la suspensión de la pena de inhabilitación, al argumentar que se violaron garantías y derechos fundamentales durante el proceso judicial argentino. Cabe recordar que la sentencia había quedado firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario interpuesto por la defensa y ratificara por unanimidad el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 2.

Apuesta a octubre y el alcance del organismo internacional El equipo legal apunta a un horizonte inmediato. Según confirmó Valim a la agencia Reuters, la intención es que el caso sea examinado durante la sesión del comité prevista para octubre.

"Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité. Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité", Rafael Valim, abogado defensor.