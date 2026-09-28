Máximo Kirchner aseguró que Cristina quiere ser candidata a presidenta en 2027

Máximo Kirchner aseguró este lunes que Cristina Fernández de Kirchner tiene la voluntad de volver a ser candidata a presidenta en las elecciones de 2027 , aunque actualmente se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos. El diputado nacional y referente de La Cámpora hizo la afirmación durante una entrevista con Infobae al Mediodía, en la que también habló sobre la interna del peronismo y el escenario electoral que comienza a tomar forma para el próximo año.

Kirchner relacionó esa intención con la estrategia judicial que lleva adelante la expresidenta en el plano internacional. Según explicó, los abogados de CFK recurrieron a organismos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena judicial que derivó también en su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para el diputado, ese movimiento demuestra que Cristina mantiene su intención de representar electoralmente a un sector de la sociedad.

“Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses” de quienes consideran que podría volver a ocupar la Presidencia, sostuvo Máximo Kirchner durante la entrevista. Al ser consultado sobre eventuales alternativas jurídicas para una candidatura, evitó descartar escenarios y afirmó: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad” .

La declaración política no modifica, por ahora, la situación legal de Cristina Kirchner. La expresidenta se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos como consecuencia de su condena , por lo que una eventual postulación depende de que exista una modificación de ese escenario judicial. Máximo Kirchner sostuvo que la presentación internacional apunta precisamente a cuestionar esa situación.

Desde el kirchnerismo vienen planteando en las últimas semanas la posibilidad de que CFK tenga un rol central en el armado electoral de 2027. El propio Máximo ya había afirmado días atrás que su espacio quiere que la expresidenta sea candidata y había cuestionado a sectores del peronismo por lo que calificó como un “boicot” a su figura.

El debate se desarrolla mientras el Partido Justicialista atraviesa diferencias internas entre el sector alineado con Cristina Kirchner, el espacio que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros gobernadores y dirigentes del peronismo. Durante la entrevista, Máximo reconoció esa fragmentación y volvió a marcar diferencias políticas con Kicillof, especialmente respecto de la conducción y la estrategia del PJ.

Las diferencias con Kicillof también quedaron expuestas

Máximo Kirchner admitió que existen diferencias políticas y personales con el gobernador bonaerense, aunque evitó profundizar sobre las cuestiones privadas. Como ejemplo del distanciamiento, recordó las diferencias en torno a la conducción nacional del Partido Justicialista y señaló que su sector respaldó las candidaturas de Kicillof en 2019 y 2023 por decisión de Cristina.

En el entorno kirchnerista, la discusión sobre 2027 viene acompañada por encuestas y análisis internos que mantienen a Cristina como una figura de peso dentro del electorado peronista. Sin embargo, esos movimientos se producen en paralelo al armado político de Kicillof y a las discusiones sobre cómo debería resolverse la candidatura presidencial dentro del espacio.

Durante la misma entrevista, Máximo Kirchner también hizo una autocrítica sobre las elecciones de 2023 y reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario electoral. Según su interpretación, el actual Presidente logró canalizar parte del descontento generado tras las experiencias de gobierno de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Por ahora, Cristina Kirchner no realizó un anuncio formal de candidatura. La posibilidad de que pueda competir en 2027 continúa condicionada por su situación judicial y por el resultado de las presentaciones que impulsa su defensa en el plano internacional.