El mendocino Gassull, el elegido de Milei para el Juzgado Federal N° 1: los vínculos en San Juan y la pista que había dado Mahiques

El Gobierno de Javier Milei eligió finalmente al mendocino Gonzalo Luis Gassull para ocupar el Juzgado Federal N°1 de San Juan y envió su pliego al Senado de la Nación. La decisión confirma lo que DIARIO DE CUYO había anticipado en distintas publicaciones: el actual secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza había quedado bien posicionado en la definición política. Milei y Mahiques firmaron la comunicación titulada: MENSAJE N° 276/26.

Gassull fue seleccionado entre los tres candidatos que integraban el Concurso N°486 para cubrir la vacante que dejó la jubilación de Miguel Ángel Gálvez, quien dejó el cargo en noviembre de 2022. Los otros dos integrantes de la terna eran los sanjuaninos Ezequiel Recio y Gema Guillén. La propuesta fue aprobada por el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2024 y elevada al Poder Ejecutivo para que el Presidente definiera al candidato.

La definición presidencial termina de cerrar un recorrido que este diario había comenzado a contar meses atrás. En marzo, DIARIO DE CUYO había señalado que el nombre de Gassull aparecía con fuerza en los despachos de la Cámara Federal de Mendoza y que contaba con el respaldo de un camarista clave.

La candidatura de Gassull tuvo una particularidad positiva en términos políticos. En el concurso original, Recio obtuvo 166 puntos, Guillén 165,4 y Gassull 156,1, ubicándose noveno entre los postulantes. Sin embargo, después de las entrevistas personales el mendocino terminó integrando la terna definitiva. En la rosca interna en el Consejo, el mendocino tuvo el respaldo de un integrante de la Lista Bordó, el juez Barroetaveña. Los dos son miembros de esa agrupación.

A partir de allí comenzó otra etapa, ya fuera del ámbito estrictamente técnico del concurso. El nombre de Gassull empezó a circular con fuerza en los ámbitos políticos y judiciales vinculados con la definición. DIARIO DE CUYO contó entonces sus contactos con dirigentes sanjuaninos y, particularmente, la buena llegada que había construido tanto con el peronismo del senador Sergio Uñac como con referentes de La Libertad Avanza a nivel nacional.

En ese recorrido también apareció la figura de Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Fuentes de ese ámbito habían señalado a este diario que el camarista respaldaba la llegada de Gassull al juzgado sanjuanino.

La relación entre ambos no es nueva ni se limita a una cuestión política. Gassull es secretario de la Cámara Federal mendocina y Pérez Curci integra ese tribunal. Además, ambos participaron de actividades institucionales vinculadas con la Justicia Federal en San Juan. El vínculo profesional tuvo otra expresión reciente: Gassull dirigió el Manual práctico de la Oficina Judicial, una obra sobre la implementación del sistema acusatorio en el Distrito Cuyo que fue prologada por Pérez Curci.

Otro dato que había recogido DIARIO DE CUYO fue el diálogo exclusivo mantenido con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, durante su visita a San Juan. Consultado específicamente por la terna y por las versiones que ubicaban a Gassull como favorito, Mahiques evitó confirmar una preferencia. Pero admitió que conocía a uno de los integrantes de la terna y señaló que la definición quedaría en manos del Presidente después de que él elevara su recomendación. “No soy ni cerca amigo”, aclaró en aquella oportunidad al referirse al vínculo con el candidato que conocía. Con el envío del pliego, aquella definición quedó finalmente saldada.

Un juzgado clave para San Juan

La llegada de Gassull tiene además una particularidad institucional: el Juzgado Federal N°1 no sólo interviene en causas federales, sino que tiene competencia electoral en la provincia. Por eso, la cobertura de la vacante adquirió una relevancia adicional de cara al proceso electoral de 2027.

Ese aspecto fue uno de los motivos por los que la definición había cobrado especial interés político. El Gobierno nacional había incluido al juzgado sanjuanino entre una serie de tribunales federales con competencia electoral que buscaba cubrir antes de las próximas elecciones.

La vacante permanece desde la jubilación de Gálvez y, hasta ahora, el cargo había continuado bajo un esquema de subrogancia. Con la elección de Gassull por parte de Milei, el proceso entra en su última etapa: el Senado deberá analizar el pliego, que pasará por la Comisión de Acuerdos antes de llegar al recinto.