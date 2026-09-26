    • 26 de septiembre de 2026 - 11:25

    Argentina Week: Milei prepara anuncios económicos y busca destrabar la negociación por las PASO

    El Gobierno prepara definiciones sobre inversiones, desregulación y financiamiento para la cumbre en París, mientras intenta avanzar con la discusión por la reforma electoral.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de Javier Milei prepara una serie de anuncios económicos para los próximos días, en el marco de la segunda edición de Argentina Week, que se desarrollará en París. La Casa Rosada busca que la gira tenga resultados concretos y funcione también como una señal para los mercados, en medio de la escalada del riesgo país.

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     Milei viajará a París y se reunirá con Macron. Marcelo Orrego será parte de la comitiva, en el marco de Argentina Week.

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    El indicador había superado los 600 puntos básicos, mientras la actividad económica mostró un retroceso. Según los datos citados por Infobae, el EMAE de julio registró una caída mensual del 2,9% y una baja interanual del 1,4%, en el peor registro mensual del año.

    En este escenario, el Ejecutivo anticipa durante la Argentina Week una serie de definiciones vinculadas con inversiones, desregulación y financiamiento. Entre ellas aparece la firma de un convenio con el GAFI y nuevas medidas relacionadas con el RIGI, con la participación de funcionarios como Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Juan Bautista Mahiques.

    La negociación por las PASO

    La agenda internacional también tendrá una dimensión política. El Gobierno busca aprovechar el viaje para mantener conversaciones con los gobernadores que integrarán la comitiva y avanzar en la discusión sobre la reforma política, que incluye la eliminación o suspensión de las PASO.

    La discusión permanece trabada en el Senado. Los bloques aliados al oficialismo mantienen diferencias sobre el proyecto y, por el momento, no existe un acuerdo suficiente para llevarlo al recinto.

    Entre los gobernadores que confirmaron su participación se encuentra Marcelo Orrego, de San Juan, además de mandatarios de Mendoza, Córdoba, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Río Negro, Salta, Catamarca, Jujuy, Chaco, Corrientes y Santa Cruz.

    Desde las provincias, sin embargo, algunos mandatarios señalaron que su participación estará enfocada principalmente en contactos con empresarios y oportunidades de inversión, sin que su presencia implique necesariamente un compromiso de acompañamiento legislativo al Gobierno.

    La Argentina Week comenzará formalmente el 1 de octubre y tendrá paneles dedicados a sectores como energía, agroindustria, pesca y economía del conocimiento e inteligencia artificial. Milei también tiene prevista una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron durante su visita.

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