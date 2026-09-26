Argentina suma seis nuevos aviones F-16 y 10 tanques TAM 2C-A2 para las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas argentinas tendrán este sábado una nueva jornada de incorporación de equipamiento. La Fuerza Aérea Argentina recibirá seis nuevos cazas F-16, mientras que el Ejército Argentino sumará 10 tanques TAM 2C-A2 a su estructura operativa.
Los seis F-16 forman parte del acuerdo firmado con Dinamarca para incorporar 24 aeronaves. Esta segunda tanda está integrada por cuatro monoplazas F-16AM y dos biplazas F-16BM y tendrá como destino el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Con su llegada, Argentina alcanzará las 12 unidades recibidas.
Los aviones realizaron un extenso traslado desde Europa con escalas técnicas en España y posteriormente deberán completar el recorrido hacia Sudamérica. El operativo cuenta además con apoyo logístico durante el cruce del Atlántico.
El Ejército incorpora otros 10 tanques TAM 2C-A2
En paralelo, el Regimiento de Caballería de Tanques 8, con asiento en la Guarnición Ejército Magdalena, incorporará una nueva tanda de 10 TAM 2C-A2. Los vehículos forman parte del programa de modernización del Tanque Argentino Mediano, desarrollado en el país.
La nueva entrega permitirá avanzar con el segundo escuadrón de TAM 2C-A2 de la unidad. El primer escuadrón, también compuesto por 10 vehículos modernizados, había sido entregado en diciembre de 2024.
La versión modernizada incorpora sistema de tiro en movimiento, estabilización de la torre y cámaras térmicas, entre otras actualizaciones destinadas a mejorar su empleo durante el día, la noche y bajo distintas condiciones meteorológicas.
Además de la modernización de los blindados, el Ejército viene avanzando con la capacitación y certificación de las tripulaciones que estarán a cargo de operar y mantener los nuevos sistemas. El proceso incluye la participación de la Escuela de Caballería y de personal especializado de distintas unidades.
De esta manera, la incorporación de los nuevos F-16 y TAM 2C-A2 se desarrolla en paralelo con tareas de infraestructura, mantenimiento, logística y formación del personal necesarias para integrar progresivamente estos sistemas a las Fuerzas Armadas.