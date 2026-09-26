Argentina suma seis nuevos aviones F-16 y 10 tanques TAM 2C-A2 para las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas argentinas tendrán este sábado una nueva jornada de incorporación de equipamiento. La Fuerza Aérea Argentina recibirá seis nuevos cazas F-16 , mientras que el Ejército Argentino sumará 10 tanques TAM 2C-A2 a su estructura operativa.

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Los seis F-16 forman parte del acuerdo firmado con Dinamarca para incorporar 24 aeronaves . Esta segunda tanda está integrada por cuatro monoplazas F-16AM y dos biplazas F-16BM y tendrá como destino el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Con su llegada, Argentina alcanzará las 12 unidades recibidas .

Los aviones realizaron un extenso traslado desde Europa con escalas técnicas en España y posteriormente deberán completar el recorrido hacia Sudamérica. El operativo cuenta además con apoyo logístico durante el cruce del Atlántico.

En paralelo, el Regimiento de Caballería de Tanques 8 , con asiento en la Guarnición Ejército Magdalena, incorporará una nueva tanda de 10 TAM 2C-A2 . Los vehículos forman parte del programa de modernización del Tanque Argentino Mediano , desarrollado en el país.

La nueva entrega permitirá avanzar con el segundo escuadrón de TAM 2C-A2 de la unidad. El primer escuadrón, también compuesto por 10 vehículos modernizados, había sido entregado en diciembre de 2024.

La versión modernizada incorpora sistema de tiro en movimiento, estabilización de la torre y cámaras térmicas, entre otras actualizaciones destinadas a mejorar su empleo durante el día, la noche y bajo distintas condiciones meteorológicas.

Además de la modernización de los blindados, el Ejército viene avanzando con la capacitación y certificación de las tripulaciones que estarán a cargo de operar y mantener los nuevos sistemas. El proceso incluye la participación de la Escuela de Caballería y de personal especializado de distintas unidades.

De esta manera, la incorporación de los nuevos F-16 y TAM 2C-A2 se desarrolla en paralelo con tareas de infraestructura, mantenimiento, logística y formación del personal necesarias para integrar progresivamente estos sistemas a las Fuerzas Armadas.