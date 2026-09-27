La Justicia avanza sobre las criptomonedas de Adorni y busca verificar el origen de 591.000 de dólares

El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara nuevas medidas para verificar las explicaciones que Manuel Adorni presentó en la causa que investiga su patrimonio y el presunto enriquecimiento ilícito. Entre los principales puntos, la Fiscalía busca avanzar sobre ocho billeteras de criptomonedas que, según la defensa, le permitieron obtener US$591.544,61 antes de su ingreso a la función pública.

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La investigación apunta a comprobar mediante un análisis técnico los movimientos de esas billeteras, las fechas, los montos y las direcciones digitales mencionadas en el descargo. Para avanzar sobre las claves privadas aportadas por Adorni, será necesaria la autorización del juez federal Ariel Lijo , quien tiene a su cargo el expediente.

La defensa del exfuncionario sostuvo que los fondos surgieron de operaciones de compra y venta de Bitcoin realizadas antes de su llegada al Gobierno . Según esa reconstrucción, Adorni y su esposa habrían invertido alrededor de US$200.000 entre 2014 y 2017 y, tras la valorización de los activos, obtuvieron US$591.544,61 al venderlos entre 2017 y 2018.

Uno de los aspectos que la Justicia busca determinar es si Adorni efectivamente tenía la titularidad de las billeteras en el momento de las operaciones . La defensa presentó un acta notarial en la que consta que posee las claves privadas de las ocho direcciones, pero las billeteras de autocustodia no están registradas a nombre de una persona.

Según la explicación presentada por el exjefe de Gabinete, las ventas de Bitcoin se realizaron de manera personal y en efectivo , sin intervención de bancos ni exchanges. El dinero obtenido habría permanecido fuera del sistema financiero durante años y luego fue utilizado para afrontar distintos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias.

También revisarán las obras de Indio Cuá

Otro de los puntos que Pollicita pretende profundizar es el costo de las refacciones realizadas en la propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Durante la investigación, el contratista Matías Tabar declaró que había recibido aproximadamente US$245.000 por los trabajos. La defensa de Adorni cuestionó esa cifra y presentó una pericia particular que calculó el valor de las obras en US$174.954,58. La Fiscalía busca establecer mediante documentación y nuevas verificaciones cuál fue efectivamente el costo de las refacciones.

La causa se encuentra en una etapa de verificación de las explicaciones patrimoniales. Adorni presentó un escrito de más de 70 páginas para responder los 20 puntos planteados por Pollicita, entre ellos el origen de los dólares en efectivo, las operaciones con criptoactivos, préstamos familiares, propiedades, vehículos y distintos gastos.

El fiscal deberá analizar ahora la documentación y los resultados de las nuevas medidas antes de definir los próximos pasos del expediente. La eventual citación de Adorni a declaración indagatoria dependerá de si las explicaciones aportadas logran despejar las inconsistencias que investiga la Justicia.