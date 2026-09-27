Milei negó que Argentina esté en recesión y cuestionó las mediciones: "Los indicadores están arrojando cualquier cosa"

El presidente Javier Milei negó que la Argentina esté atravesando una recesión y cuestionó los indicadores utilizados para medir la evolución de la actividad económica, luego de que JP Morgan recortara su proyección de crecimiento para 2026 al 1,5% y anticipara una contracción de la economía durante el tercer trimestre.

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“ Los indicadores están arrojando cualquier cosa ”, sostuvo Milei durante una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, por LN+, al referirse a los últimos datos de actividad. El mandatario aseguró que la economía atraviesa “muchos cambios estructurales” y afirmó: “Estamos en niveles máximos de PBI” .

La declaración se produjo después de que JP Morgan estimara una contracción anualizada del 4% en el tercer trimestre , equivalente a una caída cercana al 1% frente al período anterior. El PBI había retrocedido 0,6% en el segundo trimestre, aunque todavía faltan los datos oficiales de agosto y septiembre para determinar si se cumplen las condiciones para hablar de una recesión técnica.

El banco estadounidense había reducido además su estimación de crecimiento para todo 2026 al 1,5% , luego de que el EMAE registrara una caída de 2,9% mensual en julio y de 1,4% interanual. Ese resultado fue considerablemente peor que el descenso cercano al 1% que esperaba JP Morgan.

Frente a las críticas por los últimos datos económicos, Milei sostuvo que la economía argentina está atravesando un proceso de reorganización de su estructura productiva . “Estamos en niveles máximos de consumos, exportaciones y PBI”, afirmó y anticipó que el país tendrá “cuatro años de crecimiento” .

El Presidente también cuestionó la utilización de las series desestacionalizadas para analizar el desempeño de la economía. Según explicó, esos indicadores se construyen tomando como referencia comportamientos históricos que, a su criterio, pueden dejar de ser representativos cuando existen modificaciones estructurales.

“Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, afirmó Milei. En ese sentido, señaló que el Gobierno presta especial atención al indicador de tendencia-ciclo del EMAE.

Milei cuestionó a los economistas que critican al Gobierno

Durante la entrevista, el Presidente también apuntó contra quienes cuestionaron la marcha de la economía a partir de los últimos datos de actividad, desempleo y pobreza.

“No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas”, afirmó Milei, y sostuvo que algunos sectores reciben los datos negativos con satisfacción por “el odio que le tienen a este gobierno”.

El mandatario insistió en que la Argentina está atravesando una transformación económica en la que “se están reasignando recursos” y “está cambiando la modalidad de consumo”. También aseguró que existen inversiones pendientes de ejecución y afirmó que el Gobierno tiene “cerrado el financiamiento del sector público hasta el año que viene”.

Mientras tanto, las proyecciones privadas muestran un escenario de actividad más débil en el corto plazo. JP Morgan mantiene para 2027 una estimación de crecimiento del PBI de 2,5%, impulsada principalmente por las exportaciones, mientras proyecta un incremento de apenas 0,4% para el consumo privado.