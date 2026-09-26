Escala la tensión por Malvinas: Reino Unido dijo estar preparado para defenderlas militarmente

La tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó este sábado un nuevo capítulo. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting , afirmó que su país está preparado para defender militarmente el archipiélago en caso de un eventual ataque y aseguró que la Argentina no cuenta con capacidad para tomarlo.

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Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el diario británico The Sun, pocos días después de que el presidente Javier Milei volviera a plantear ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el reclamo argentino de soberanía y reclamara al Reino Unido retomar las negociaciones. Milei sostuvo allí que su estrategia será una “defensa pacífica, práctica y efectiva” .

Consultado sobre la capacidad militar británica en las islas, Streeting fue categórico. “Esto no es 1982” , sostuvo, antes de afirmar que Londres considera que tiene los medios necesarios para proteger el territorio bajo administración británica.

Cuando le preguntaron directamente si el Reino Unido podría responder militarmente en caso de que la Argentina enviara buques de guerra, el funcionario respondió afirmativamente.

Streeting también cuestionó los reclamos argentinos y defendió la posición británica basada en la voluntad de los habitantes de las islas. La Argentina, en cambio, rechaza que el principio de autodeterminación resulte aplicable al caso y sostiene que existe una disputa de soberanía pendiente de resolución.

El nuevo cruce llega tras el discurso de Milei en la ONU

El mensaje británico se conoció apenas tres días después de que Milei volviera a llevar la cuestión Malvinas ante Naciones Unidas.

Durante su exposición, el presidente aseguró que la Argentina busca una solución por la vía diplomática, pero cuestionó la falta de avances en las resoluciones internacionales y pidió nuevamente que Londres acepte una negociación sobre la soberanía.

El Gobierno argentino también viene avanzando con medidas contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el área de las islas y envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Londres también reforzó su postura en las últimas semanas

Las declaraciones de Streeting no aparecen de forma aislada. En septiembre, el primer ministro británico Andy Burnham ratificó ante la ONU la posición del Reino Unido sobre las islas y sostuvo que su gobierno defenderá los territorios británicos de ultramar.

Londres también anunció la renovación de los cuatro aviones Typhoon desplegados en el archipiélago por unidades con capacidades más modernas de radar y armamento.

Además, el gobierno británico presentó recientemente una nueva Carta de Compromiso con sus territorios de ultramar, en la que volvió a reafirmar sus responsabilidades en materia de seguridad y defensa.

Qué dice Naciones Unidas sobre la disputa

La ONU mantiene a las Islas Malvinas en su listado de territorios no autónomos y reconoce formalmente que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

La Resolución 2065 y posteriores pronunciamientos de Naciones Unidas han instado a ambos países a buscar una solución pacífica y negociada a la controversia.

Por el momento, mientras Buenos Aires insiste en reabrir una negociación bilateral, Londres mantiene su posición sobre la soberanía de las islas y reforzó públicamente su compromiso militar con el archipiélago.