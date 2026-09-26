    • 26 de septiembre de 2026 - 11:04

    Trump y Xi acordaron un canal directo entre Estados Unidos y China para enfrentar incidentes con IA

    Los dos países también crearon un diálogo sobre “superinteligencia” para analizar los riesgos y beneficios de la tecnología. El próximo encuentro está previsto para noviembre.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en su reunión en la Casa Blanca.&nbsp;Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, en su reunión en la Casa Blanca. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estados Unidos y China acordaron establecer un canal bilateral de comunicación para abordar posibles incidentes vinculados con la inteligencia artificial, como parte de los acuerdos alcanzados durante la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington.

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    El mecanismo busca generar una vía de contacto directo entre ambas potencias ante situaciones relacionadas con el desarrollo y el uso de sistemas avanzados de inteligencia artificial. El acuerdo llega en un contexto de fuerte competencia tecnológica entre Washington y Beijing.

    Un nuevo diálogo sobre “superinteligencia”

    Además del canal para incidentes, los dos gobiernos acordaron crear el Diálogo Estados Unidos-China sobre Superinteligencia (SI), destinado a intercambiar opiniones sobre los riesgos y beneficios de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados.

    Como parte de este nuevo marco, ambos países acordaron utilizar el término “superinteligencia” para referirse a este ámbito de discusión. El próximo intercambio está previsto para noviembre de 2026.

    Xi Jinping planteó durante la cumbre la necesidad de que el desarrollo de estas tecnologías permanezca bajo control humano. El mandatario chino sostuvo que ambos países tienen la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA de manera beneficiosa.

    Cooperación en medio de la competencia tecnológica

    El acuerdo representa un mecanismo de diálogo específico en un área donde Estados Unidos y China mantienen una fuerte competencia por el liderazgo tecnológico. Las conversaciones sobre seguridad de la IA ya habían comenzado en los contactos previos a la cumbre, cuando Washington propuso avanzar hacia un sistema para notificar incidentes que pudieran representar riesgos para la seguridad de ambos países.

    Por ahora, no se difundieron públicamente todos los detalles sobre qué tipo de incidentes activarían el canal ni qué organismos estarán a cargo de responder. Esos aspectos deberán definirse en las próximas conversaciones.

    La creación de este mecanismo se suma a otros temas abordados durante la cumbre entre Trump y Xi, en un intento de mantener abiertos los canales de comunicación entre las dos principales potencias económicas y tecnológicas del mundo.

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