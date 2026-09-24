Donald Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca y comenzó una cumbre clave

Donald Trump recibió este jueves al presidente de China, Xi Jinping , en la Casa Blanca para una cumbre de alto nivel entre las dos mayores economías del mundo , en medio de negociaciones comerciales, disputas tecnológicas y diferentes focos de tensión internacional. Ambos mandatarios realizaron declaraciones públicas antes de iniciar las conversaciones privadas.

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Durante la ceremonia de bienvenida, Trump destacó la relación personal que mantiene con Xi y sostuvo que ambos países avanzaron en materia comercial. El mandatario estadounidense anticipó además que las conversaciones incluirán cuestiones vinculadas a seguridad, tecnología e inteligencia artificial .

Xi, por su parte, afirmó que la competencia entre Estados Unidos y China debe mantenerse dentro de determinados límites y planteó que ambos países pueden ampliar la cooperación en áreas como el combate contra las drogas y la coordinación entre sus fuerzas militares.

La inteligencia artificial apareció rápidamente entre los principales ejes de la reunión. Xi sostuvo que Estados Unidos y China tienen la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y administrar esta tecnología procurando que permanezca bajo control humano y al servicio de las personas .

Trump había adelantado horas antes que la denominada “superinteligencia” estaría entre los temas de discusión. Los equipos económicos de ambos países también analizaron durante los últimos días la posibilidad de establecer un mecanismo bilateral de notificación ante incidentes relacionados con IA que puedan comprometer la seguridad nacional.

Estados Unidos y China extendieron su tregua comercial

La cumbre se desarrolla después de que Washington y Beijing acordaran extender hasta el 10 de enero su actual tregua comercial, que vencía originalmente el 10 de noviembre. El entendimiento mantiene en pausa una escalada que había llevado los aranceles cruzados entre ambos países a superar el 100%.

Las negociaciones comerciales también podrían abordar barreras no arancelarias, compras agrícolas estadounidenses y operaciones vinculadas con Boeing, mientras Washington mantiene restricciones sobre la exportación hacia China de tecnologías avanzadas.

Taiwán e Irán también están sobre la mesa

Otro de los puntos sensibles es Taiwán, territorio que China considera parte de su soberanía. Beijing busca que Washington detenga nuevas ventas de armamento a la isla, mientras Estados Unidos mantiene abierto ese expediente dentro de la relación bilateral.

La guerra con Irán también forma parte de la agenda prevista. China mantiene estrechos vínculos con Teherán y Estados Unidos evalúa el margen de influencia que Beijing puede ejercer sobre el gobierno iraní, aunque hasta el momento no se informó de un acuerdo concreto sobre ese punto.

Xi realiza su primera visita a Washington en más de una década. Tras las reuniones de este jueves, Trump ofrecerá una cena de Estado en la Casa Blanca, con la presencia prevista de referentes de grandes compañías tecnológicas estadounidenses.