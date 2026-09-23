    • 23 de septiembre de 2026 - 22:02

    Delcy Rodríguez aseguró ante la ONU que habrá elecciones en Venezuela, pero no dio fecha

    La presidenta interina sostuvo que el gobierno inició conversaciones con sectores opositores para avanzar hacia un proceso electoral en igualdad de condiciones. También agradeció a Donald Trump por el acercamiento entre Caracas y Washington.

    Delcy Rodríguez aseguró que habrá elecciones en Venezuela “en el momento correcto”.&nbsp;

    Delcy Rodríguez aseguró que habrá elecciones en Venezuela “en el momento correcto”. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que habrá elecciones en el país, aunque evitó establecer una fecha o un cronograma para los comicios.

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    “Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones”, afirmó Rodríguez durante su discurso en Nueva York. La mandataria señaló que su gobierno comenzó un diálogo con sectores de la oposición para establecer las condiciones de un proceso “en igualdad de condiciones para todos”.

    Sin embargo, Rodríguez no precisó cuándo se realizarán las elecciones. Según planteó, será el pueblo venezolano el que determine el “momento correcto”, mientras que las instituciones deberán estar preparadas para garantizar un proceso que definió como inclusivo y transparente.

    La cuestión electoral forma parte del proceso de transición política que atraviesa Venezuela desde la salida de Nicolás Maduro. En los últimos días, la delegación venezolana mantuvo contactos con funcionarios estadounidenses y organismos internacionales sobre reformas políticas, economía y reconstrucción.

    Delcy Rodríguez agradeció a Donald Trump

    Durante su intervención, Rodríguez también destacó el acercamiento con Donald Trump y agradeció al presidente estadounidense por su disposición a retomar las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países.

    El mensaje se produjo un día después del encuentro que ambos mantuvieron en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Según explicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la reunión incluyó conversaciones sobre la transición política venezolana, la reconstrucción económica y las condiciones necesarias para avanzar hacia elecciones.

    El acercamiento entre Washington y Caracas se profundizó durante las últimas semanas, con negociaciones vinculadas también con energía, deuda, minería y recuperación económica. Reuters informó que la delegación venezolana mantuvo reuniones con representantes del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo durante su visita a Nueva York.

    Por ahora, no existe una fecha anunciada para las elecciones venezolanas. Rodríguez planteó que el proceso deberá avanzar a partir del diálogo político y de las condiciones que, según su declaración ante la ONU, determine la sociedad venezolana.

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