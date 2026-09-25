    • 25 de septiembre de 2026 - 12:52

    Steven Orcutt, vocero policial: "El meme de Dr. Seuss es un engaño pero causa arrestos reales de adolescentes"

    Varias fuerzas policiales de Estados Unidos arrestaron a adolescentes que difundieron un peligroso meme de Dr. Seuss creado con inteligencia artificial.

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    Por Sofía Hache

    Un preocupante fenómeno en redes sociales encendió las alarmas policiales en Estados Unidos tras provocar severas consecuencias legales en distintas ciudades. Las autoridades confirman que la difusión de un meme de Dr. Seuss generado con inteligencia artificial provocó pánico escolar, falsas denuncias y la detención de varios jóvenes por amenazas públicas.

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    Cómo surgió el meme de Dr. Seuss y por qué preocupa a la policía

    Lo que comenzó como una broma gráfica de humor negro basada en la película de 2003 El Gato en el Sombrero mutó rápidamente en una campaña de hoax impulsada por inteligencia artificial. A través de plataformas como TikTok y Snapchat, usuarios anónimos comenzaron a publicar videos e imágenes hiperrealistas donde se observa al perturbador personaje acechando vecindarios, calles oscuras e instalaciones escolares.

    El teniente Steven Orcutt, vocero de la Oficina del Alguacil del Condado de Potter en Texas, explicó el funcionamiento de esta tendencia: "Este fenómeno comenzó como un meme de humor negro usando clips de la película de 2003. Desde entonces evolucionó hacia una tendencia de engaño generada por IA, donde los usuarios crean imágenes y videos de apariencia realista del Gato en el Sombrero merodeando por casas, vecindarios, escuelas y otros espacios públicos".

    Las detenciones de jóvenes y la dura advertencia de las autoridades

    Aunque la tendencia no está vinculada a actos de violencia física real, el impacto operativo sobre las comunidades ha sido devastador. Varios posteos incluyen frases intimidantes como "De camino a Kentucky, estén atentos", lo que desató la evacuación de instituciones educativas y un despilfarro masivo de recursos policiales para verificar la autenticidad de las supuestas amenazas.

    Las consecuencias judiciales no tardaron en llegar en múltiples estados. En Grand Junction, Colorado, un adolescente de 14 años fue arrestado por publicar una versión del meme dirigida a una escuela secundaria. Casos similares con menores detenidos y acusados por cargos relacionados con terrorismo o falsas alarmas se registraron en Kansas, Misisipi, Louisiana, Connecticut, Georgia y Texas.

    Sobre el alcance nacional del problema, el teniente Orcutt fue tajante: "Se trata de un engaño masivo a nivel nacional en redes sociales y no de una amenaza localizada. Sin embargo, la reacción de la comunidad puede generar problemas muy reales. El miedo provoca falsas denuncias a las escuelas o a las fuerzas del orden, requiriendo respuestas que insumen intensos recursos".

    Recomendaciones para padres frente a los virales peligrosos

    Frente al avance de estas modas digitales, los especialistas destacan la importancia del diálogo familiar temprano para evitar que una travesura digital termine afectando el futuro penal de los menores.

    Orcutt aconsejó a las familias mantener una supervisión activa: "Los padres pueden desempeñar un papel fundamental para reducir el miedo y prevenir cualquier escalada simplemente hablando abiertamente con sus hijos sobre estas tendencias de engaño, asegurándoles que estos videos son fabricados y no reales, y pidiéndoles que denuncien cualquier publicación alarmante a las autoridades correspondientes".

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