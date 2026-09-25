Un cineasta estrenó un documental sobre el hormigón en un microcine propio tras recorrer Nueva York filmando pozos y grietas del asfalto

El cineasta John Wilson estrenó su documental sobre el hormigón en un micro cine propio tras recorrer Nueva York filmando pozos y grietas del asfalto.

El cine copará la escena en el Conte Grand: cortos de autoría sanjuanina y una feria para vivir una tarde distinta

Cansado de los mandatos de la industria audiovisual tradicional, el creador neoyorquino decidió filmar las calles de su ciudad para explorar el segundo material más consumido del planeta. Su nuevo documental sobre el hormigón combina humor absurdo, drama urbano y una mirada poética sobre las cosas cotidianas que el cine suele ignorar.

A sus 39 años , el director John Wilson se convirtió en una figura de culto dentro del cine independiente. Tras el éxito de su aclamada serie de televisión en HBO, el realizador decidió salir a caminar por el barrio de Ridgewood, en Queens , equipado únicamente con su cámara de mano para capturar fragmentos de la vida urbana que suelen pasar desapercibidos para las grandes producciones.

"Una vez que hacés cantar a cappella en la universidad, podés hacer casi cualquier cosa", bromea Wilson al recordar los temores iniciales de filmar a desconocidos en la vía pública. "Pienso mientras filmo: ¿Qué le daría miedo incluir a otra película? ¿Para qué no tendría espacio otra producción? El proyecto de cambiar la forma en que la gente ve las cosas no termina nunca", reflexiona el cineasta.

La idea de rodar un largometraje sobre el segundo recurso más consumido del mundo (solo por detrás del agua) nació de un problema doméstico cotidiano: la inundación de su sótano . A partir de las filtraciones en sus paredes, Wilson comenzó un viaje visual que abarca desde baches en la calzada hasta convenciones industriales y personajes insólitos de la noche neoyorquina.

Cartel publicitario de "La historia del hormigón" en el cine Low.

Un microcine de 42 asientos y la bendición de Josh Safdie

Para mantener el control absoluto sobre sus producciones y desafiar las dinámicas comerciales de Hollywood, el realizador inauguró el Low Cinema, una sala independiente de tan solo 42 asientos equipada con proyectores de 16 mm rescatados de viejos cines abandonados.

"Abrí este lugar en parte para tener un sitio donde estrenar mi propia película en caso de que nadie quisiera comprarla", confiesa Wilson entre risas. Sin embargo, su propuesta superó todas las expectativas: en su fin de semana de estreno en el IFC Center de Manhattan, la cinta agotó entradas y recaudó más de 90.000 dólares.

El reconocido cineasta Josh Safdie, productor del film, elogió la sensibilidad única de Wilson para retratar la jungla de cemento: "La vida está sucediendo a nuestro alrededor todo el tiempo. John ve una estructura a su alrededor que es reconfortante, divertida, poética y que afirma la vida".

Por su parte, Wilson sostiene que el valor de su propuesta radica en capturar la verdad sin filtros: "Es mejor mirar la realidad y tratar de hacer cosas sobre la realidad en la que todos existimos. Creo firmemente en las películas del momento".