Un camionero creó una maqueta con madera de balsa de 800.000 piezas y se volvió muestra de museo

Un chofer de camiones dedicó años a construir una maqueta de Nueva York con madera de balsa que incluye 800.000 edificios y hoy se exhibe en Manhattan.

Lo que comenzó como un pasatiempo privado en el sótano de su casa terminó convertido en una impresionante muestra de museo. El chofer de camiones Joe Macken dedicó más de dos décadas a construir una minuciosa maqueta de Nueva York con madera de balsa, acumulando más de 800.000 estructuras urbanas.

El fascinante origen de la maqueta de Nueva York con madera de balsa que conquistó TikTok El ambicioso proyecto comenzó hace más de veinte años cuando Joe Macken, un chofer de camiones oriundo de Queens, decidió volcar su nostalgia por su ciudad natal en una obra artesanal. Inspirado por un viaje escolar de la infancia al Museo de Queens, comenzó a ensamblar pequeños edificios usando únicamente cortantes, pegamento, planchas de espuma y listones de madera de balsa.

"Nunca pensé realmente en terminarla porque me divertía muchísimo construyéndola", confesó Joe Macken durante su visita a la exhibición. Lo que comenzó como un pasatiempo nocturno para relajarse tras largas jornadas al volante se transformó en una gigantesca estructura de 15 metros de largo por 9 metros de ancho dividida en más de 300 paneles interconectados.

La obra abarca los cinco distritos neoyorquinos e incluye desde grandes rascacielos como el Empire State Building y las Torres Gemelas hasta pequeños puestos barriales y más de 800.000 edificios individuales. "Antes de irme a dormir estaba tan cansado que a veces me quedaba cuatro horas trabajando en la mesa hasta dormirme" , relató el camionero sobre su apasionante dedicación.

Del sótano al Museo de la Ciudad: el fenómeno viral que conmovió a los visitantes El destino de esta colosal obra cambió radicalmente cuando la hija de Macken lo convenció de mostrar el trabajo en TikTok. En cuestión de días, las imágenes acumularon más de 10 millones de reproducciones, llamando de inmediato la atención del prestigioso Museo de la Ciudad de Nueva York, que decidió llevar la maqueta a sus salas de Manhattan.