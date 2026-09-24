    • 24 de septiembre de 2026 - 18:50

    Con 2 cucharadas: cómo limpiar el horno con bicarbonato y vinagre sin usar químicos

    Aprender a limpiar el horno con bicarbonato y vinagre ayuda a remover la grasa pegada y la suciedad del cristal sin gastar en productos caros.

    Con 2 cucharadas: cómo limpiar el horno con bicarbonato y vinagre sin usar químicos.

    Con 2 cucharadas: cómo limpiar el horno con bicarbonato y vinagre sin usar químicos.

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    Por Sofía Hache

    La acumulacion de grasa quemada y salpicaduras en las paredes de la cocina suele convertirse en un dolor de cabeza domestico. Aplicar la mezcla para limpiar el horno con bicarbonato y vinagre permite desengrasar las fuentes, las rejillas y el vidrio templado sin recurrir a limpiadores abrasivos ni vapores toxicos.

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    Esta alternativa sustentable aprovecha la efervescencia de la reaccion entre el bicarbonato de sodio (un alcali suave) y el vinagre blanco (un ácido orgánico). Al entrar en contacto, aflojan las capas de grasa carbonizada y neutralizan los olores a comida quemada retenidos en el artefacto.

    Paso a paso para limpiar el horno con bicarbonato y vinagre de forma ecológica

    Para lograr un acabado reluciente sin rallar la superficie, solo se necesitan insumos basicos que suelen estar en la alacena:

    Ingredientes necesarios:

    • 1/2 taza de bicarbonato de sodio.
    • 3 cucharadas de agua (para formar una pasta densa).
    • 1/2 taza de vinagre blanco de alcohol (en rociador).
    • 1 esponja suave o paño de microfibra.

    Procedimiento sencillo:

    • Preparar la pasta: En un recipiente chico, mezcla el bicarbonato con el agua hasta obtener una consistencia cremosa y homogenea.
    • Distribución en el horno: Con el equipo apagado y frio, aplica la pasta sobre las paredes interiores, el piso y la parte interna del vidrio. Evita colocar mezcla sobre las salidas de gas o los elementos calefactores electricos.
    • Tiempo de reposo: Deja actuar la preparación durante al menos 8 a 12 horas (o toda la noche) para que ablande las incrustaciones mas resistentes.
    • Activación con vinagre: Rocia vinagre blanco sobre las zonas cubiertas con bicarbonato. La efervescencia aflojara la suciedad carbonizada de inmediato.
    • Enjuague final: Pasa un paño húmedo para retirar todos los residuos. Veras como la grasa sale sin necesidad de refregar con fuerza.

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