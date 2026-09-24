Aprender a limpiar el horno con bicarbonato y vinagre ayuda a remover la grasa pegada y la suciedad del cristal sin gastar en productos caros.

Con 2 cucharadas: cómo limpiar el horno con bicarbonato y vinagre sin usar químicos.

La acumulacion de grasa quemada y salpicaduras en las paredes de la cocina suele convertirse en un dolor de cabeza domestico. Aplicar la mezcla para limpiar el horno con bicarbonato y vinagre permite desengrasar las fuentes, las rejillas y el vidrio templado sin recurrir a limpiadores abrasivos ni vapores toxicos.

Esta alternativa sustentable aprovecha la efervescencia de la reaccion entre el bicarbonato de sodio (un alcali suave) y el vinagre blanco (un ácido orgánico). Al entrar en contacto, aflojan las capas de grasa carbonizada y neutralizan los olores a comida quemada retenidos en el artefacto.

Paso a paso para limpiar el horno con bicarbonato y vinagre de forma ecológica Para lograr un acabado reluciente sin rallar la superficie, solo se necesitan insumos basicos que suelen estar en la alacena: