Con 100 ml de vinagre blanco en la ropa: el truco casero para suavizar toallas y quitar el olor a humedad

Con solo media taza, el uso de vinagre blanco en la ropa ayuda a disolver los restos de detergente y eliminar malos olores sin dañar las fibras.

Lograr que las prendas de vestir y la blanquería mantengan una textura mullida resulta un desafío cotidiano en el hogar. La aplicación de vinagre blanco en la ropa disuelve la acumulación de jabón y depósitos minerales, recuperando la suavidad natural de las telas sin recurrir a suavizantes químicos comerciales.

¿Por qué el vinagre blanco en la ropa es el aliado perfecto para la colada? El vinagre blanco posee un porcentaje de ácido acético suficiente para romper la dureza del agua y neutralizar los alcalinos presentes en los detergentes. Al incorporarlo durante el ciclo de enjuague, actúa como un potente agente descalcificador y suavizante ecológico.

Los principales beneficios para el lavado diario: