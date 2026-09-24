Con 100 ml de vinagre blanco en la ropa: el truco casero para suavizar toallas y quitar el olor a humedad

Lograr que las prendas de vestir y la blanquería mantengan una textura mullida resulta un desafío cotidiano en el hogar. La aplicación de vinagre blanco en la ropa disuelve la acumulación de jabón y depósitos minerales, recuperando la suavidad natural de las telas sin recurrir a suavizantes químicos comerciales.
¿Por qué el vinagre blanco en la ropa es el aliado perfecto para la colada?
El vinagre blanco posee un porcentaje de ácido acético suficiente para romper la dureza del agua y neutralizar los alcalinos presentes en los detergentes. Al incorporarlo durante el ciclo de enjuague, actúa como un potente agente descalcificador y suavizante ecológico.
Los principales beneficios para el lavado diario:
- Eliminación de olores rebeldes: Neutraliza bacterias que causan mal olor a humedad en toallas y ropa deportiva.
- Recuperación del brillo en las telas: Disuelve la capa opaca que dejan los jabones sintéticos, devolviendo la intensidad a los colores.
- Propiedad antiestática: Facilita el desprendimiento de pelos de mascotas y pelusas adheridas a la superficie de las prendas.
- Mantenimiento del electrodoméstico: Previene la formación de sarro en los conductos internos y la goma del lavarropas.
Para aplicarlo correctamente, se recomienda colocar 100 ml de vinagre blanco en el compartimento del suavizante de la lavadora. De esta manera, el líquido actuará en la etapa justa del enjuague sin dejar ningún aroma residual tras el secado.