    • 24 de septiembre de 2026 - 17:49

    Con 100 ml de vinagre blanco en la ropa: el truco casero para suavizar toallas y quitar el olor a humedad

    Con solo media taza, el uso de vinagre blanco en la ropa ayuda a disolver los restos de detergente y eliminar malos olores sin dañar las fibras.

    image
    Por Sofía Hache

    Lograr que las prendas de vestir y la blanquería mantengan una textura mullida resulta un desafío cotidiano en el hogar. La aplicación de vinagre blanco en la ropa disuelve la acumulación de jabón y depósitos minerales, recuperando la suavidad natural de las telas sin recurrir a suavizantes químicos comerciales.

    Leé además

    con la cascara de 3 huevos: el secreto para nutrir la tierra en las macetas

    Con la cáscara de 3 huevos: el secreto para nutrir la tierra en las macetas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Donaron los órganos de Lucas Montanaro, el músico de Canto 4 qque murió durante un partido de fútbol.

    Conmoción por la muerte de un músico de Canto 4: donaron sus órganos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    ¿Por qué el vinagre blanco en la ropa es el aliado perfecto para la colada?

    El vinagre blanco posee un porcentaje de ácido acético suficiente para romper la dureza del agua y neutralizar los alcalinos presentes en los detergentes. Al incorporarlo durante el ciclo de enjuague, actúa como un potente agente descalcificador y suavizante ecológico.

    Los principales beneficios para el lavado diario:

    • Eliminación de olores rebeldes: Neutraliza bacterias que causan mal olor a humedad en toallas y ropa deportiva.
    • Recuperación del brillo en las telas: Disuelve la capa opaca que dejan los jabones sintéticos, devolviendo la intensidad a los colores.
    • Propiedad antiestática: Facilita el desprendimiento de pelos de mascotas y pelusas adheridas a la superficie de las prendas.
    • Mantenimiento del electrodoméstico: Previene la formación de sarro en los conductos internos y la goma del lavarropas.

    Para aplicarlo correctamente, se recomienda colocar 100 ml de vinagre blanco en el compartimento del suavizante de la lavadora. De esta manera, el líquido actuará en la etapa justa del enjuague sin dejar ningún aroma residual tras el secado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    un periodista de tn sufrio un microinfarto a los 45 anos

    Un periodista de TN sufrió un microinfarto a los 45 años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Por qué tomar café apenas te levantás puede ser un error (y cuál es la hora exacta para hacerlo)

    Por qué tomar café apenas te levantás puede ser un error (y cuál es la hora exacta para hacerlo)

    Un barrabrava de Newells le robó la camiseta de Central a un hincha durante los Juegos Suramericanos

    Un barrabrava de Newell's le robó la camiseta de Central a un hincha durante los Juegos Suramericanos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    murio a los 36 anos un reconocido ciclista

    Murió a los 36 años un reconocido ciclista

    Por Redacción Diario de Cuyo