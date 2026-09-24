    • 24 de septiembre de 2026 - 18:35

    Con 2 restos de cocina: el truco de licuar sobrantes de café y cáscara de banana para tus plantas

    Mezclar restos de café y cáscara de banana en la licuadora crea un potente abono líquido lleno de potasio y nitrógeno para tus macetas.

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    Por Sofía Hache

    Los residuos cotidianos del desayuno guardan un potencial nutritivo extraordinario para el jardín. Preparar una mezcla con restos de café y cáscara de banana permite aportar nitrógeno, potasio y fósforo al sustrato, estimulando la floración y fortaleciendo las raíces de forma ecológica sin usar fertilizantes químicos comprados.

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    ¿Cómo preparar la mezcla de restos de cafe y cascara de banana paso a paso?

    El proceso para elaborar este abono casero es sumamente rápido y no requiere conocimientos avanzados de jardinería. Al licuar o infusionar estos insumos orgánicos, los nutrientes quedan disponibles en forma líquida para que las raíces los absorban de manera inmediata.

    Ingredientes necesarios:

    • 1 cáscara de banana bien madura (aporta potasio y magnesio).
    • 2 cucharadas de restos de café usado (borra de café fría).
    • 1 litro de agua tibia (sin cloro).

    Paso a paso para la preparación:

    • Troceado: Cortá la cáscara de banana en trozos pequeños para facilitar su trituración.
    • Procesado: Colocá la cáscara troceada y la borra de café en el vaso de la licuadora junto con medio litro de agua.
    • Licuado: Procesá a máxima velocidad durante 60 segundos hasta obtener un líquido espeso y homogéneo.
    • Dilución: Volcá la preparación en una jarra o regadera y agregá el medio litro de agua restante para diluir la concentración.
    • Aplicación: Regá directamente sobre la tierra húmeda de tus macetas, evitando mojar las hojas.

    Beneficios principales de este abono ecológico

    • Estimula la floración: El potasio concentrado en la cáscara de banana ayuda a formar pimpollos fuertes y duraderos.
    • Aporta follaje verde y tupido: El nitrógeno presente en los restos de café fortalece el desarrollo de las hojas.
    • Mejora la estructura del suelo: Favorece la retención de humedad y atrae microorganismos benéficos para el sustrato.

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