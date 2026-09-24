Con 2 restos de cocina: el truco de licuar sobrantes de café y cáscara de banana para tus plantas

Los residuos cotidianos del desayuno guardan un potencial nutritivo extraordinario para el jardín. Preparar una mezcla con restos de café y cáscara de banana permite aportar nitrógeno, potasio y fósforo al sustrato, estimulando la floración y fortaleciendo las raíces de forma ecológica sin usar fertilizantes químicos comprados.
¿Cómo preparar la mezcla de restos de cafe y cascara de banana paso a paso?
El proceso para elaborar este abono casero es sumamente rápido y no requiere conocimientos avanzados de jardinería. Al licuar o infusionar estos insumos orgánicos, los nutrientes quedan disponibles en forma líquida para que las raíces los absorban de manera inmediata.
- 1 cáscara de banana bien madura (aporta potasio y magnesio).
- 2 cucharadas de restos de café usado (borra de café fría).
- 1 litro de agua tibia (sin cloro).
Paso a paso para la preparación: