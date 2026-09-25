"Lola" estuvo 5 días atrapada boca abajo dentro de una pared y sobrevivió milagrosamente gracias a "Catman"

Un angustiante episodio ocurrido en la localidad de Long Island mantuvo en vilo a una familia durante varios días. Tras permanecer atrapada boca abajo dentro de una pared sin agua ni comida, una felina llamada Lola fue rescatada con vida gracias al trabajo de un especialista con sierras eléctricas y cámaras endoscópicas.

El drama comenzó durante la mudanza de sus dueños en un departamento del segundo piso en Franklin Square, Nueva York . Asustada por el constante movimiento de muebles y cajas, la felina se escondió debajo de un zócalo suelto y terminó cayendo por el interior de la estructura hasta quedar atrapada boca abajo dentro de una pared del primer piso.

Al notar su prolongada ausencia, la familia contactó a John DeBacker , un reconocido especialista apodado " Catman ", quien lleva más de 15 años rescatando mascotas en situaciones extremas. Inicialmente colocaron trampas con alimento y cámaras nocturnas, pero la gata dejó de dar señales al quedar atascada entre los tirantes de madera de la vivienda.

Sabiendo que llevaba cinco días sin beber agua ni alimentarse, el equipo de rescate intervino con la ayuda de un contratista local y una cámara endoscópica para ubicar la posición exacta de Lola a través de un pequeño orificio. "Después de dos semanas no queríamos volver a perder al animal", relató DeBacker al recordar la desesperante búsqueda.

Para evitar que el ruido del taladro asustara a la mascota y la hiciera desplazarse más profundo en los cimientos, utilizaron herramientas de baja frecuencia . En un tenso movimiento registrado en video, DeBacker introdujo su brazo por la hendidura, sujetó las extremidades posteriores de la gata y la extrajo lentamente hacia el exterior mientras los presentes exclamaban emocionados: "¡Está a salvo!".

"Es un verdadero milagro": el estado de salud de Lola y las recomendaciones del experto

Al momento de extraerla, el especialista expresó el alivio de todo el equipo tras el tenso procedimiento: "Fue la mejor sensación del mundo, todos estábamos increíblemente felices". Más tarde, el propio DeBacker analizó el impacto del encierro prolongado: "Es realmente milagroso que la gata haya sobrevivido cinco días sin agua ni comida. Además, al estar boca abajo, toda la sangre se acumula en la cabeza".

Tras el exitoso procedimiento, la gata fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria de atención intensiva. Los profesionales confirmaron que la felina presentaba restos de fibra de vidrio de aislamiento térmico en su organismo y un cuadro severo de deshidratación producto del cautiverio.

Afortunadamente, Lola ya se encuentra en casa bajo el cuidado amoroso de su familia, recibiendo tratamiento médico para estimular su apetito. DeBacker, quien convive con cuatro gatos en su hogar, ofreció un valioso consejo para otros dueños de mascotas antes de afrontar un traslado: "Aseguren a los gatos en una habitación cerrada antes de empezar la mudanza y no después. El movimiento de muebles los asusta y los lleva a buscar refugios peligrosos".