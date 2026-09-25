El niño que fumaba 40 cigarrillos por día: qué fue de Ardi Rizal y cómo está a los 18 años

En 2010, Ardi Rizal se convirtió en protagonista de una de las imágenes más impactantes sobre el consumo de tabaco en la infancia . El niño, oriundo de Teluk Kemang, en el sur de Sumatra, Indonesia, tenía apenas dos años y podía llegar a fumar 40 cigarrillos por día .

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El pequeño había tenido su primer contacto con el tabaco cuando tenía aproximadamente un año y medio . Según los relatos difundidos en aquel momento, el primer cigarrillo se lo habría dado su propio padre. Después, Ardi comenzó a buscar cigarrillos y colillas, hasta desarrollar una fuerte dependencia a la nicotina.

La situación generó una enorme preocupación y provocó la intervención de autoridades de protección infantil de Indonesia . Ardi inició un tratamiento con profesionales para intentar abandonar el cigarrillo. Cuando no podía fumar, presentaba episodios de irritabilidad y otros síntomas asociados con la abstinencia.

Dejar el tabaco no fue el final de los problemas. Tras superar la dependencia, Ardi comenzó a canalizar la ansiedad a través de la comida y a los 5 años llegó a pesar unos 24 kilos . Su alimentación incluía grandes cantidades de comida en una sola ingesta.

Con el paso del tiempo, el niño logró modificar sus hábitos. El acompañamiento profesional y su ingreso a la escuela fueron parte del proceso que le permitió superar también la compulsión alimentaria y adoptar una alimentación más saludable.

En 2019, cuando tenía 11 años, Ardi viajó a Brasil y participó de un programa de televisión. Allí fue sometido a estudios médicos que, según lo informado en ese momento por el programa, no detectaron cáncer, tumores ni enfisema en sus pulmones.

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A 16 años de aquellas imágenes que recorrieron el mundo, Ardi tiene actualmente 18 años y logró dejar atrás el cigarrillo. Según las publicaciones más recientes sobre su historia, mantiene una rutina alejada del tabaco y lleva un estilo de vida más saludable.

Su caso quedó como uno de los ejemplos más extremos de adicción a la nicotina durante la infancia y volvió a cobrar notoriedad en septiembre de 2026, cuando distintos medios recordaron qué ocurrió con aquel niño que, siendo apenas un bebé, llegó a fumar el equivalente a dos paquetes de cigarrillos por día.