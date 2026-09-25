El niño que fumaba 40 cigarrillos por día: qué fue de Ardi Rizal y cómo está a los 18 años

En 2010, Ardi Rizal se convirtió en protagonista de una de las imágenes más impactantes sobre el consumo de tabaco en la infancia. El niño, oriundo de Teluk Kemang, en el sur de Sumatra, Indonesia, tenía apenas dos años y podía llegar a fumar 40 cigarrillos por día.
El pequeño había tenido su primer contacto con el tabaco cuando tenía aproximadamente un año y medio. Según los relatos difundidos en aquel momento, el primer cigarrillo se lo habría dado su propio padre. Después, Ardi comenzó a buscar cigarrillos y colillas, hasta desarrollar una fuerte dependencia a la nicotina.
La situación generó una enorme preocupación y provocó la intervención de autoridades de protección infantil de Indonesia. Ardi inició un tratamiento con profesionales para intentar abandonar el cigarrillo. Cuando no podía fumar, presentaba episodios de irritabilidad y otros síntomas asociados con la abstinencia.
De la adicción al cigarrillo a la compulsión alimentaria
Dejar el tabaco no fue el final de los problemas. Tras superar la dependencia, Ardi comenzó a canalizar la ansiedad a través de la comida y a los 5 años llegó a pesar unos 24 kilos. Su alimentación incluía grandes cantidades de comida en una sola ingesta.
Con el paso del tiempo, el niño logró modificar sus hábitos. El acompañamiento profesional y su ingreso a la escuela fueron parte del proceso que le permitió superar también la compulsión alimentaria y adoptar una alimentación más saludable.
En 2019, cuando tenía 11 años, Ardi viajó a Brasil y participó de un programa de televisión. Allí fue sometido a estudios médicos que, según lo informado en ese momento por el programa, no detectaron cáncer, tumores ni enfisema en sus pulmones.
Cómo está Ardi Rizal en 2026
A 16 años de aquellas imágenes que recorrieron el mundo, Ardi tiene actualmente 18 años y logró dejar atrás el cigarrillo. Según las publicaciones más recientes sobre su historia, mantiene una rutina alejada del tabaco y lleva un estilo de vida más saludable.
Su caso quedó como uno de los ejemplos más extremos de adicción a la nicotina durante la infancia y volvió a cobrar notoriedad en septiembre de 2026, cuando distintos medios recordaron qué ocurrió con aquel niño que, siendo apenas un bebé, llegó a fumar el equivalente a dos paquetes de cigarrillos por día.