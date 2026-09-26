    • 26 de septiembre de 2026 - 11:01

    UNICEF alertó por el aumento de la desnutrición infantil en Yemen

    El organismo advirtió que más de uno de cada cuatro niños evaluados recientemente padecía desnutrición aguda, mientras el recrudecimiento de los combates dificulta el acceso a alimentos, hospitales y centros de tratamiento.

    UNICEF.

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    La situación humanitaria en Yemen volvió a agravarse y UNICEF alertó por un aumento visible de la desnutrición aguda entre los niños, incluidos los casos más severos. El organismo de Naciones Unidas señaló que la intensificación de los combates está afectando el acceso de las familias a la atención sanitaria y a los tratamientos nutricionales.

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    En las últimas semanas, los equipos móviles de nutrición de UNICEF evaluaron a casi 2.900 niños en las zonas donde fue posible garantizar el acceso humanitario. Más de una cuarta parte presentaba desnutrición aguda, mientras que alrededor de 200 casos fueron considerados graves, la categoría más crítica.

    El organismo advirtió que estos datos representan apenas una muestra de la situación que atraviesa el país. Para 2026, ya se estimaba que más de 2,2 millones de niños menores de cinco años sufrirían desnutrición aguda en Yemen, incluidos más de 515.000 casos de desnutrición aguda grave.

    La violencia agrava la crisis

    El recrudecimiento de los enfrentamientos también provocó un nuevo desplazamiento de familias. Según UNICEF, durante las últimas tres semanas casi 130.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares, entre ellas unos 71.000 niños. La mayoría de los desplazamientos se concentra en la gobernación de Taiz, en el suroeste del país.

    La violencia también está interrumpiendo servicios esenciales. UNICEF informó que 26 centros de salud apoyados por el organismo sufrieron interrupciones y que 243 escuelas cerraron o suspendieron sus actividades, afectando a más de 137.000 estudiantes.

    El representante de UNICEF en Yemen, Akhil Iyer, advirtió que el conflicto y el hambre forman un círculo que deja a los niños cada vez más expuestos. La organización amplió su respuesta de emergencia para intentar llegar a 231.000 personas, mediante equipos móviles de salud y nutrición, asistencia a centros sanitarios, acceso a agua segura y servicios de protección infantil.

    La organización también pidió a todas las partes involucradas en el conflicto que protejan a los civiles y la infraestructura esencial y permitan el acceso humanitario seguro para que la asistencia pueda llegar a las comunidades afectadas.

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