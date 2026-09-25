    • 25 de septiembre de 2026 - 16:15

    Tensión en Europa: cazas de Finlandia y Suecia interceptaron aviones de guerra rusos en el Báltico

    Las fuerzas aéreas nórdicas actuaron sobre el golfo de Finlandia en una operación coordinada tras reforzar su cooperación ante la tensión con Rusia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por primera vez, cazas de Finlandia y Suecia realizaron una misión conjunta para interceptar e identificar una escuadrilla de aviones de guerra rusos que sobrevolaban el mar Báltico, en una operación que abrió tensión y marcó un nuevo nivel de cooperación militar entre ambos países nórdicos.

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    Según informó la Fuerza Aérea finlandesa, la formación rusa estaba compuesta por un avión de transporte Tu-134 y un número no especificado de cazas MiG-31 y Su-30. Los aviones rusos fueron detectados cuando volaban en el espacio aéreo internacional, sobre el golfo de Finlandia.

    La misión de identificación involucró a cazas F/A-18 Hornet de Finlandia y JAS 39 Gripen de Suecia, en el marco del servicio de Alerta de Reacción Rápida (QRA) que ambas naciones mantienen para proteger su espacio aéreo y garantizar la vigilancia de su integridad territorial.

    Un acuerdo reciente para reforzar la defensa aérea

    Hace apenas un mes, Finlandia y Suecia acordaron profundizar su cooperación en defensa aérea, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el norte de Europa y en el flanco oriental de la OTAN. La decisión llegó en respuesta al aumento de las tensiones geopolíticas con Rusia tras la guerra en Ucrania.

    El coronel Vesa Mäntylä, subjefe del Estado Mayor del Mando de la Fuerza Aérea finlandesa, explicó en un comunicado: “El aumento de la cooperación a partir de este otoño permite realizar misiones conjuntas de identificación y posibilita que los cazas en alerta de reacción rápida operen desde las bases aéreas del otro país”.

    Por su parte, el general Jonas Wikman, comandante de la Fuerza Aérea de Suecia, destacó: “Así es como se traduce en la práctica una estrecha cooperación. Gracias a años de confianza y sólidas relaciones personales, ahora podemos operar juntos con total fluidez como fuerzas aéreas, como naciones y como aliados”.

    Finlandia y Suecia, nuevos miembros de la OTAN

    Ambos países, que durante décadas mantuvieron una política de neutralidad militar, decidieron sumarse a la Alianza Atlántica tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Finlandia ingresó formalmente en 2023 y Suecia en 2024, convirtiéndose en los miembros más recientes de la OTAN.

    La misión conjunta sobre el Báltico representa un paso concreto en la integración de sus fuerzas aéreas y en la respuesta coordinada ante posibles amenazas en la región.

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