El papa León XIV inició su primera visita a Francia con una agenda cargada de encuentros

El pontífice fue recibido por Emmanuel Macron y comenzó una gira que incluirá París, Lourdes y Metz, con encuentros políticos, religiosos y con víctimas de abusos dentro de la Iglesia.

El papa León XIV llegó este viernes a Francia para iniciar una visita de cuatro días, la primera de un pontífice al país desde el viaje de Benedicto XVI en 2008. El avión papal aterrizó en el aeropuerto de París-Orly, donde fue recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa.

La agenda del pontífice se extenderá hasta el lunes y contempla actividades en París, Lourdes y Metz, además de una visita a la sede de la UNESCO. Durante el viaje, León XIV mantendrá reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil, diplomáticos, religiosos y jóvenes.

Una agenda marcada por la paz y los desafíos actuales Durante su primera jornada en Francia, el Papa tiene previsto reunirse con Macron en el Palacio del Elíseo y posteriormente mantener un encuentro con autoridades francesas, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. También visitará la sede de la UNESCO, donde ofrecerá un discurso.

Por la tarde, León XIV celebrará vísperas en la catedral de Notre-Dame de París y por la noche encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France, en Saint-Denis. La actividad forma parte de una gira en la que el futuro de Europa, la paz y distintos desafíos sociales estarán entre los temas centrales.

Uno de los momentos más sensibles del viaje será su paso por Lourdes, donde está previsto que mantenga un encuentro privado con víctimas de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia. El tema tiene especial relevancia en Francia después de las investigaciones que documentaron la magnitud de los abusos en el ámbito eclesiástico.