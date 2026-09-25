"Espero que me perdonen", las últimas palabras del acusado por el crimen del exrugbier argentino

El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú llegó este viernes a su etapa final en París. Antes de que el tribunal y el jurado comiencen a definir el veredicto, Loïk Le Priol , uno de los principales acusados, pronunció sus últimas palabras y pidió perdón a la familia del exjugador de Los Pumas.

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Durante su intervención, Le Priol hizo referencia a la presencia del papa León XIV en París , que coincidió con la jornada en la que se conocerá la sentencia. “Soy cristiano como ustedes. El Papa está aquí hoy. Es una señal”, expresó el acusado, quien aseguró esperar que algún día la familia pueda perdonarlo y que él también pueda perdonarse a sí mismo.

El hombre, que reconoció haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Aramburú , sostuvo durante el proceso que actuó en un contexto de defensa propia. En sus últimas palabras, afirmó que durante las tres semanas de juicio intentó ser sincero y aportar respuestas a la familia, aunque admitió que ninguna explicación podría reemplazar al exrugbier argentino.

Le Priol también se refirió a los 27 años de prisión solicitados por la Fiscalía . “Veintisiete años es asombroso; esa era mi edad en el momento de los hechos. Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre?”, manifestó frente al tribunal.

El acusado aseguró además que el proceso judicial le permitió reflexionar sobre su conducta y expresó su intención de cambiar. En ese sentido, habló de la posibilidad de mejorar durante una eventual permanencia en prisión y de evitar volver a protagonizar un hecho similar.

Por su parte, Romain Bouvier, el otro principal acusado, también tuvo una breve intervención antes de la deliberación. Con la voz entrecortada, hizo referencia al sufrimiento de los familiares de Aramburú y destacó su dignidad. Para él, la Fiscalía solicitó 20 años de prisión.

Los otros dos acusados, Lyson Rochemir y Anthony Sorrentino, decidieron no hacer uso de sus últimas palabras. El Ministerio Público solicitó tres años de prisión para cada uno, con dos años en suspenso, por delitos vinculados con el ocultamiento de pruebas y la alteración de la escena, entre otros cargos.

Cómo fue el crimen de Federico Aramburú

El exrugbier argentino fue asesinado el 19 de marzo de 2022 en París, luego de una pelea ocurrida en un bar. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Aramburú y su amigo y excompañero de Los Pumas Shaun Hegarty se retiraron del lugar, pero posteriormente fueron seguidos por los acusados en un vehículo.

De acuerdo con la acusación, Bouvier realizó los primeros disparos y Le Priol efectuó posteriormente los tiros que provocaron la muerte de Aramburú, quien tenía 42 años. Hegarty resultó ileso. La defensa de los acusados sostuvo durante el juicio que actuaron en legítima defensa, una versión cuestionada por la Fiscalía.

La Fiscalía pidió 27 años de prisión para Le Priol y 20 para Bouvier. Ahora, tras tres semanas de audiencias, el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados y las penas correspondientes.