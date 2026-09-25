Francia: condenaron a 26 y 19 años de prisión a los asesinos del exrugbier argentino Federico Aramburú

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú llegó a su final en París y la Justicia francesa dictó duras condenas contra los dos principales acusados por el crimen del exjugador de Los Pumas. Loïk Le Priol recibió 26 años de prisión y Romain Bouvier fue condenado a 19 años por el homicidio ocurrido el 19 de marzo de 2022.

La sentencia quedó por debajo de las penas solicitadas por la Fiscalía, que había pedido 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier . Durante el proceso, Le Priol reconoció haber efectuado disparos contra Aramburú, aunque intentó justificar su accionar al sostener que había actuado en un contexto de defensa propia.

También fueron condenadas otras dos personas vinculadas al caso. Antony Sorrentino , amigo de Bouvier y señalado por haberlo ayudado a escapar después del crimen, recibió tres años de prisión . En tanto, Lyson Rochemir , expareja de Le Priol, fue condenada a tres años, con 30 meses de suspensión .

Durante sus conclusiones, el fiscal Philippe Courroye tuvo duras palabras para describir a los principales acusados. Los definió como “granadas sin seguro” y sostuvo que durante el juicio quedaron expuestos su fascinación por la violencia, las armas y la simbología nazi.

Para la Fiscalía, la pelea que se produjo dentro del bar terminó desencadenando una persecución que desembocó en el asesinato del exrugbier argentino. Courroye sostuvo que se trató de “una mecánica asesina que condujo a lo irreparable” y describió a Aramburú como un “buen hombre” y “padre de familia” que se encontraba desarmado.

La persecución que terminó en tragedia

El crimen ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, después de un enfrentamiento dentro de un bar de París. Tras el altercado, Aramburú salió del lugar junto a su amigo y excompañero de rugby Shaun Hegarty y ambos emprendieron el camino hacia el hotel.

La situación, sin embargo, no terminó allí. Según la acusación, Bouvier y Le Priol los persiguieron a bordo de un automóvil hasta encontrarlos en la calle. Los dos hombres descendieron del vehículo y se produjo el ataque armado.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, Bouvier efectuó los primeros disparos y luego Le Priol realizó los tiros que terminaron con la vida de Aramburú. El exrugbier argentino recibió varios impactos y murió en el lugar a los 42 años.

Hegarty también fue blanco del ataque, aunque logró salir ileso.

Las cámaras, una pieza clave

Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables. La investigación también puso bajo la lupa los antecedentes de violencia de los acusados y su pasado vinculado a una organización francesa de extrema derecha.

Durante el juicio, ambos reconocieron su participación en el episodio y admitieron haber disparado, pero sostuvieron que lo hicieron para defenderse. La Fiscalía rechazó esa versión y remarcó que, después de la pelea inicial, Aramburú y Hegarty se habían retirado del lugar, mientras que los acusados decidieron continuar la confrontación y los siguieron.

El fiscal también cuestionó el argumento de la defensa que buscaba presentar al exjugador argentino como una persona naturalmente agresiva. Según Courroye, los testimonios recogidos durante la investigación ubicaron el origen de la pelea en la conducta de los acusados.

Con las condenas dictadas en París, llegó a su fin uno de los casos que más conmocionaron al rugby argentino en los últimos años. Aramburú, exintegrante de Los Pumas y campeón de Francia con Biarritz, fue asesinado a los 42 años en las calles de París, después de una pelea que comenzó dentro de un bar y terminó con una persecución y un ataque a tiros.