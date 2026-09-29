La Argentina se consolidó como el cuarto mercado de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe

En el marco de la asamblea anual de Airports Council International (ACI) llevada a cabo en Lima, Perú, se dieron a conocer las cifras oficiales del sector aeroportuario correspondientes al año pasado. La Argentina se consolidó como el cuarto mercado de pasajeros de toda Latinoamérica y el Caribe, tras registrar un movimiento de 50 millones de viajeros durante 2025.

Argentina se consolida entre los mayores mercados aéreos de la región y prevén más vuelos hacia 2045

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Los datos surgieron del estudio presentado durante la Asamblea General Anual, Conferencia y Exhibición de ACI-LAC/ACI World (WAGA 2026), un cónclave internacional que reúne esta semana a más de 600 ejecutivos, autoridades y especialistas de la industria.

El listado de los principales mercados de pasajeros de la región fue encabezado por Brasil, que lideró con holgura al registrar 235 millones de viajeros. El podio lo completaron México (191 millones) y Colombia (100 millones). Detrás de la Argentina se ubicaron Perú, con 43 millones, y Chile, con 36 millones de pasajeros transportados.

A pesar del importante volumen de tráfico total, el análisis por habitante ubica al país en una posición más relegada a nivel comparativo. Con un promedio de 1,09 pasajeros por habitante al año, la Argentina ocupa el noveno puesto entre los mercados latinoamericanos relevados por el organismo.

Este indicador muestra una distancia considerable frente a Panamá, que lidera la región con 4,59 pasajeros per cápita, y también respecto de naciones vecinas como Colombia (1,87), Chile (1,84), México (1,45) y Perú (1,25). Al ampliar la lupa hacia economías desarrolladas, la brecha se profundiza drásticamente: España registra 6,51 pasajeros por habitante y Estados Unidos alcanza los 5,69.

La asimetría se acentúa aún más en el segmento internacional. Si bien el país movilizó 16 millones de pasajeros en vuelos al exterior durante 2025, el indicador cae a 0,34 pasajeros internacionales por habitante, posicionando a la Argentina en el undécimo lugar de la tabla general que contempla referencias extrarregionales. En este rubro, lideran países caribeños y centroamericanos como República Dominicana (1,71) y Costa Rica (1,62), seguidos por Uruguay (0,67), El Salvador (0,65) y Chile (0,60).

Proyecciones hacia 2045 y millonarias inversiones

Durante el encuentro en Lima, el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, expuso las proyecciones de crecimiento para las próximas décadas. Se estima que la región transportará 1500 millones de pasajeros en 2045, duplicando los 809 millones previstos para el corto plazo, con una tasa de crecimiento sostenida del 3,1% anual.

Para acompañar semejante expansión en la demanda, el sector aeroportuario regional afrontará un desafío financiero mayúsculo: se proyecta la necesidad de realizar inversiones por USD 178.000 millones en infraestructura aeroportuaria hasta 2055, lo que demandará un desembolso anual estimado entre USD 3400 y USD 8700 millones para el conjunto de los países latinoamericanos.