Argentina se consolida entre los mayores mercados aéreos de la región y prevén más vuelos hacia 2045

La Argentina se posicionó como el cuarto mercado aéreo más grande de Latinoamérica y el Caribe , con 50 millones de pasajeros movilizados durante 2025, según datos presentados por Airports Council International (ACI) durante su asamblea anual en Lima. El país quedó detrás de Brasil, México y Colombia.

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Brasil encabezó el ranking regional con 235 millones de pasajeros , seguido por México, con 191 millones, y Colombia, con 100 millones. Detrás de Argentina se ubicaron Perú, con 43 millones, y Chile, con 36 millones.

Sin embargo, el volumen total de pasajeros no se traduce de la misma manera cuando se lo compara con la población. La Argentina registró 1,09 pasajeros por habitante durante 2025 , indicador que la ubicó en el noveno lugar entre los mercados latinoamericanos relevados por ACI. Panamá encabezó esa medición, con 4,59 pasajeros por habitante.

Uno de los principales datos surgidos de la reunión de ACI es la proyección de crecimiento para las próximas dos décadas. Latinoamérica y el Caribe podrían pasar de 809 millones de pasajeros este año a 1.500 millones en 2045 , lo que implicaría prácticamente duplicar el tráfico actual, con una tasa de crecimiento promedio estimada en 3,1% anual.

Ese incremento requeriría importantes inversiones en infraestructura aeroportuaria. Según las estimaciones presentadas durante el encuentro, serían necesarios USD 178.000 millones hasta 2055 para acompañar el crecimiento previsto del sector en la región.

La conectividad interna aparece como uno de los desafíos. Desde ACI señalaron que todavía no se recuperaron alrededor del 20% de las conexiones entre ciudades que existían antes de la pandemia, con especial impacto en aeropuertos regionales de distintos países latinoamericanos.

Cuánto pesan las tasas en los pasajes

El informe también analizó la incidencia de los cargos aeroportuarios y los impuestos sobre el precio de los pasajes. En la Argentina representan el 4% del valor de un ticket doméstico, una proporción similar a la de Brasil y menor que la registrada en Colombia y Chile.

En los vuelos internacionales, en cambio, los cargos e impuestos representan el 7% del valor del pasaje en Argentina. El porcentaje supera al de Brasil, que registra un 1%, y Chile, con 3%, aunque queda por debajo de Colombia, con 6%, según los datos presentados en la asamblea.

Extienden la concesión de 35 aeropuertos argentinos

El escenario de crecimiento de la actividad aérea coincide con una decisión reciente sobre la infraestructura aeroportuaria argentina. El Gobierno nacional acordó extender hasta 2049 la concesión de 35 aeropuertos operados por Aeropuertos Argentina, con una posibilidad adicional de extensión hasta 2056 bajo determinadas condiciones.

El acuerdo contempla USD 600 millones en inversiones, de los cuales el 75% deberá ejecutarse antes de 2031. Los aeropuertos incluidos en la concesión concentran alrededor del 90% del tráfico aéreo del país.

Con las proyecciones internacionales de crecimiento, la evolución del mercado argentino estará vinculada tanto a la expansión de la cantidad de pasajeros como a la capacidad de los aeropuertos para acompañar una mayor demanda de vuelos y conectividad.