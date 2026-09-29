Lluvias aisladas y ráfagas del Sur: cómo estará el tiempo en San Juan este martes 29 de septiembre

El SMN anticipa una jornada fresca, con una mínima de 13°C, una máxima de 19°C y probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana.

San Juan tendrá un martes fresco y con cielo cambiante, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con posibilidad de lluvias aisladas, mientras que el viento del sector Sur tendrá mayor intensidad durante las primeras horas.

De acuerdo con el parte, la temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C durante la tarde. Para la mañana se prevén condiciones inestables, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

El otro dato a tener en cuenta será el viento. Durante la mañana soplará desde el Sur a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 42-50 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad disminuirá considerablemente.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.