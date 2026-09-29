Un entrenador campeón del mundo se suma a la Jornada JAE: Cachito Vigil y una charla enfocada en el trabajo en equipo

“Hacé que pase” es el lema de la 11° Jornada JAE que se realizará en octubre en el Velódromo “Vicente Chancay”. En total serán seis los disertantes que buscarán compartir, por medio de sus experiencias, herramientas para que los jóvenes apuesten a sus emprendimientos y al desarrollo de proyectos. La última presencia confirmada es Sergio “Cachito” Vigil , entrenador de hockey sobre césped y el creador de la identidad de Las Leonas, quien las llevó a consagrarse campeonas del mundo.

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Profesor de Educación Física, entrenador de alto rendimiento y coach ontológico, Cachito Vigil desarrolló una carrera vinculada no sólo con los resultados deportivos, sino también con la construcción de grupos, la formación de personas y la creación de una cultura de equipo. Su charla se titulará “Un desafío olímpico en equipo” y recorrerá justamente esos conceptos.

Esteban Tires, Héctor Laca, Gaby Rivero, Gero Maspero, Florencia Endl y Cachito Vigil serán los seis disertantes que tendrá la Jornada JAE 2026, organizada por la asociación civil sin fines de lucro que impulsa el espíritu emprendedor entre los jóvenes sanjuaninos.

Vigil nació en Buenos Aires y su vínculo con el hockey comenzó cuando tenía apenas 9 años, en el Club Ciudad de Buenos Aires. Allí consiguió siete títulos y luego integró la selección argentina masculina. Pero sería desde el otro lado de la cancha donde Vigil construiría una de las etapas más reconocidas de su trayectoria.

En 1997 asumió como entrenador de la selección argentina femenina y durante los siete años siguientes encabezó un proceso que llevó al equipo a conseguir grandes resultados internacionales. Con Vigil llegaron, entre otros logros, el oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el título del Champions Trophy 2001, el campeonato mundial de Perth 2002 y el bronce olímpico en Atenas 2004.

Pero para el entrenador hubo algo que trascendió las medallas, y fue la identidad que construyeron las propias jugadoras. “Con Las Leonas entrenábamos no para cumplir, sino para crecer”, recuerda. La decisión de construir un equipo desde el vínculo humano aparece como uno de los principales rasgos de su método.

Después de dirigir al seleccionado femenino argentino, Vigil también estuvo al frente del equipo masculino. A fines de 2015 emprendió otra etapa de su carrera al trasladarse a Chile para dirigir a la selección femenina, conocida como Las Diablas.

Con ese equipo consiguió la primera clasificación de Chile a un Mundial femenino y la primera victoria mundialista del seleccionado, en 2022. Ese mismo año obtuvo el oro en los Juegos Suramericanos, tras vencer a Argentina, y en 2023 sumó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago. Desde 2024 encabeza además el Plan de Desarrollo y Masificación del hockey chileno, una iniciativa orientada a detectar y formar talentos y entrenadores a lo largo de todo el país.

“Un desafío olímpico en equipo”, el eje de la charla de Cachito Vigil en la Jornada JAE

Vigil construyó su perfil alrededor de la enseñanza y el trabajo con las personas. Esa mirada es la que llevará a la Jornada JAE. “Mi vida es la docencia y el ser humano”, resume.

Para su presentación en JAE, propone trasladar conceptos del deporte de alto rendimiento a otros ámbitos de la vida y de los proyectos colectivos. Cómo construir equipos, cómo sostener el esfuerzo y qué elementos permiten convertir a un grupo de personas en una verdadera estructura de trabajo serán algunos de los ejes.

“Para formar un gran equipo primero hay que generar un gran grupo humano”, plantea Vigil. La propuesta conversa de forma directa con el lema de esta edición, entendiendo que ningún proyecto grande sale de una sola persona, y el logro máximo es ser un equipo.

El dato para participar de la Jornada JAE

La 11° Jornada JAE se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 10 horas, en el Velódromo “Vicente Chancay”, en Pocito. Las entradas tendrán valores accesibles y se pueden conseguir escaneando el código QR. Para mayor información se puede consultar el sitio jae.com.ar

Con el Velódromo como nuevo escenario, una propuesta ampliada y el desafío de reunir a miles de personas durante un día completo, JAE prepara su onceava edición con una invitación directa para quienes tienen un sueño, una idea o simplemente buscan un nuevo impulso: “Hacé que pase”.