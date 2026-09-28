    • 28 de septiembre de 2026 - 21:28

    Una científica sanjuanina fue distinguida con el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias en Astronomía

    La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales eligió a Fernanda Duplancic para recibir el Premio Estímulo 2026 en el área de Astronomía. La ceremonia será en noviembre.

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    Fernanda Duplancic.- 

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    La científica sanjuanina Fernanda Duplancic fue distinguida con el Premio Estímulo Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 2026, en el área de Astronomía, según resolvió la Academia durante su Sesión Plenaria del pasado 25 de septiembre.

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    La institución comunicó formalmente la decisión y transmitió sus felicitaciones a Duplancic por la distinción. El reconocimiento consiste en un diploma y una medalla acuñada con el logo de la Academia, como parte de los premios destinados a destacar el trabajo de investigadores en distintas áreas de las ciencias exactas, físicas y naturales.

    La entrega del premio se realizará el 13 de noviembre en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    El reconocimiento ubica a Fernanda Duplancic entre las investigadoras distinguidas por la ANCEFN durante 2026 en el campo de la Astronomía, en una ceremonia que reunirá a los científicos seleccionados en las distintas categorías.

    Fernanda Duplancic es Licenciada en Astronomía por la Universidad Nacional de San Juan y Doctora en Astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como Investigadora Independiente del CONICET y docente de la Licenciatura en Astronomía de la FCEFN-UNSJ.

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