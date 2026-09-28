Una científica sanjuanina fue distinguida con el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias en Astronomía

La científica sanjuanina Fernanda Duplancic fue distinguida con el Premio Estímulo Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 2026, en el área de Astronomía, según resolvió la Academia durante su Sesión Plenaria del pasado 25 de septiembre.
La institución comunicó formalmente la decisión y transmitió sus felicitaciones a Duplancic por la distinción. El reconocimiento consiste en un diploma y una medalla acuñada con el logo de la Academia, como parte de los premios destinados a destacar el trabajo de investigadores en distintas áreas de las ciencias exactas, físicas y naturales.
La entrega del premio se realizará el 13 de noviembre en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El reconocimiento ubica a Fernanda Duplancic entre las investigadoras distinguidas por la ANCEFN durante 2026 en el campo de la Astronomía, en una ceremonia que reunirá a los científicos seleccionados en las distintas categorías.
Fernanda Duplancic es Licenciada en Astronomía por la Universidad Nacional de San Juan y Doctora en Astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como Investigadora Independiente del CONICET y docente de la Licenciatura en Astronomía de la FCEFN-UNSJ.