Emprendedora del Sol 2026: la convocatoria entró en la recta final

La convocatoria para Emprendedora del Sol 2026 atraviesa sus últimas horas. Las mujeres sanjuaninas interesadas en participar tienen tiempo hasta este martes 29 de septiembre para inscribir sus emprendimientos en una iniciativa que busca impulsar y visibilizar proyectos productivos liderados por mujeres de toda la provincia.
La propuesta alcanza a emprendimientos de los 19 departamentos de San Juan y está destinada a mujeres mayores de 18 años. En cada jurisdicción se seleccionará un primer y segundo puesto, además de un proyecto suplente. Las ganadoras departamentales avanzarán a la instancia provincial.
Como parte de los reconocimientos, el primer puesto de cada departamento recibirá un aporte no reembolsable de $2.300.000, mientras que el segundo puesto obtendrá $1.700.000. Luego, los 19 proyectos ganadores serán evaluados por un Comité Evaluador Provincial.
De esa instancia surgirá el emprendimiento que representará a San Juan, que recibirá un aporte no reembolsable de $8.000.000, de acuerdo con lo establecido en las bases y condiciones del certamen.
Además del respaldo económico, Emprendedora del Sol contempla capacitaciones y mentorías para las participantes. El objetivo es brindar herramientas y acompañamiento profesional para fortalecer la gestión de los negocios, mejorar su competitividad y favorecer su continuidad.
Pueden postularse proyectos vinculados con industria, minería, comercio, servicios y tecnología, tanto aquellos que se encuentren en una etapa inicial como los que atraviesen procesos de crecimiento y consolidación.
Entre los criterios que serán considerados durante la evaluación figuran la viabilidad y sustentabilidad del negocio, presencia en el mercado, generación de empleo, impacto en el desarrollo local, valor agregado e innovación. También se tendrá en cuenta la incorporación de criterios relacionados con la economía circular.
Las interesadas pueden completar la inscripción hasta este martes 29 de septiembre a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol: Inscripción a Emprendedora del Sol 2026