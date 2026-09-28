Emprendedora del Sol 2026: la convocatoria entró en la recta final

La convocatoria para Emprendedora del Sol 2026 atraviesa sus últimas horas . Las mujeres sanjuaninas interesadas en participar tienen tiempo hasta este martes 29 de septiembre para inscribir sus emprendimientos en una iniciativa que busca impulsar y visibilizar proyectos productivos liderados por mujeres de toda la provincia.

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La propuesta alcanza a emprendimientos de los 19 departamentos de San Juan y está destinada a mujeres mayores de 18 años. En cada jurisdicción se seleccionará un primer y segundo puesto, además de un proyecto suplente. Las ganadoras departamentales avanzarán a la instancia provincial.

Como parte de los reconocimientos, el primer puesto de cada departamento recibirá un aporte no reembolsable de $2.300.000, mientras que el segundo puesto obtendrá $1.700.000. Luego, los 19 proyectos ganadores serán evaluados por un Comité Evaluador Provincial.

De esa instancia surgirá el emprendimiento que representará a San Juan, que recibirá un aporte no reembolsable de $8.000.000, de acuerdo con lo establecido en las bases y condiciones del certamen.

Además del respaldo económico, Emprendedora del Sol contempla capacitaciones y mentorías para las participantes. El objetivo es brindar herramientas y acompañamiento profesional para fortalecer la gestión de los negocios, mejorar su competitividad y favorecer su continuidad.

Pueden postularse proyectos vinculados con industria, minería, comercio, servicios y tecnología, tanto aquellos que se encuentren en una etapa inicial como los que atraviesen procesos de crecimiento y consolidación.

Entre los criterios que serán considerados durante la evaluación figuran la viabilidad y sustentabilidad del negocio, presencia en el mercado, generación de empleo, impacto en el desarrollo local, valor agregado e innovación. También se tendrá en cuenta la incorporación de criterios relacionados con la economía circular.

Las interesadas pueden completar la inscripción hasta este martes 29 de septiembre a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol: Inscripción a Emprendedora del Sol 2026