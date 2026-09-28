La UNSJ capacitará a funcionarios de los 19 departamentos en gestión de datos e inteligencia artificial

La jornada será gratuita, tendrá certificación y estará dirigida a funcionarios, equipos técnicos y referentes municipales. Se realizará el 9 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales.

La jornada estará dirigida a funcionarios y equipos técnicos de los gobiernos locales de toda la provincia.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizará una jornada de formación destinada a funcionarios y equipos técnicos de los 19 departamentos de la provincia, con eje en la gestión de datos y el uso responsable de la inteligencia artificial dentro de los gobiernos locales. La actividad será gratuita, contará con certificación y se desarrollará el próximo viernes 9 de octubre, de 17 a 21, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales. Datos e IA. Jornada de extensión

La propuesta es organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, a través de su Secretaría de Extensión Universitaria, bajo el nombre “Jornada de Formación para Funcionarios y Referentes de Gobiernos Locales de la Provincia de San Juan: Gestión de Datos e Inteligencia Artificial en Gobiernos Locales”. Está dirigida especialmente a funcionarios políticos, equipos técnicos y referentes de las áreas de modernización, sistemas, gobierno abierto y gestión de datos de municipios y comunas. Datos e IA. Jornada de extensión

La capacitación se realizará el viernes 9 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. Datos e inteligencia artificial en la gestión municipal Desde la organización señalaron que los municipios sanjuaninos ya trabajan con herramientas que implican un uso intensivo de información, como sistemas de videovigilancia, plataformas para la recepción de reclamos y bases de beneficiarios sociales. La capacitación apunta a brindar herramientas para administrar ese volumen de datos y abordar la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión pública. Datos e IA. Jornada de extensión

La iniciativa también se desarrolla en un escenario en el que, según la información difundida por la UNSJ, San Juan todavía no cuenta con una normativa específica en la materia, por lo que uno de los ejes será el uso responsable de la información y de las herramientas vinculadas con inteligencia artificial. Datos e IA. Jornada de extensión

“No se trata de si los gobiernos locales van a usar inteligencia artificial, sino de si sus equipos van a tener las herramientas para gestionarla bien. Esta jornada busca acercar ese conocimiento a quienes toman decisiones todos los días”, explicó Yanina Ruiz De La Rosa, directora del proyecto. Datos e IA. Jornada de extensión