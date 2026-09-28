Barreal transforma sus calles: avanza la instalación de nueva iluminación LED en toda la localidad

En cuatro barrios de la localidad calingastina de Barreal ya se concretó el recambio de luminarias para un mejor servicio.

En Barreal avanza el nuevo sistema de iluminación en las calles.

La nueva iluminación ya es una realidad en distintos sectores de Barreal, departamento Calingasta. En el marco de un plan integral de modernización urbana, el alumbrado público de la localidad cordillerana experimenta un cambio histórico con la incorporación de tecnología de última generación, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y optimizar los espacios nocturnos.

Hasta el momento, las cuadrillas de trabajo ya completaron el recambio total de luminarias en cuatro barrios de Barreal, además de la repotenciación sobre la arteria Echeverría hasta su conexión estratégica con la Ruta Nacional 149.

El cronograma de obras continúa de manera activa: las tareas inmediatas se focalizan sobre calle Libertad y calle Los Sauzales, garantizando un progreso continuo en la renovación lumínica del ejido urbano. Estas intervenciones no sólo transforman la fisonomía de las calles, sino que garantizan un incremento sustancial en la visibilidad y la seguridad integral de peatones y conductores que transitan a diario por la zona.

Proyecto "Iluminación LED en Calingasta II" Esta importante actualización del sistema lumínico se ejecuta bajo el marco del proyecto “Iluminación LED en Calingasta II”, financiado mediante el Fondo de Desarrollo Regional (FODERE 2025). La iniciativa prevé un despliegue técnico de gran alcance para asegurar una cobertura eficiente y sustentable.

Entre las especificaciones técnicas destacadas del proyecto se encuentran: