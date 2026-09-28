Barreal transforma sus calles: avanza la instalación de nueva iluminación LED en toda la localidad

La nueva iluminación ya es una realidad en distintos sectores de Barreal, departamento Calingasta. En el marco de un plan integral de modernización urbana, el alumbrado público de la localidad cordillerana experimenta un cambio histórico con la incorporación de tecnología de última generación, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y optimizar los espacios nocturnos.
Hasta el momento, las cuadrillas de trabajo ya completaron el recambio total de luminarias en cuatro barrios de Barreal, además de la repotenciación sobre la arteria Echeverría hasta su conexión estratégica con la Ruta Nacional 149.
El cronograma de obras continúa de manera activa: las tareas inmediatas se focalizan sobre calle Libertad y calle Los Sauzales, garantizando un progreso continuo en la renovación lumínica del ejido urbano. Estas intervenciones no sólo transforman la fisonomía de las calles, sino que garantizan un incremento sustancial en la visibilidad y la seguridad integral de peatones y conductores que transitan a diario por la zona.
Proyecto "Iluminación LED en Calingasta II"
Esta importante actualización del sistema lumínico se ejecuta bajo el marco del proyecto “Iluminación LED en Calingasta II”, financiado mediante el Fondo de Desarrollo Regional (FODERE 2025). La iniciativa prevé un despliegue técnico de gran alcance para asegurar una cobertura eficiente y sustentable.
Entre las especificaciones técnicas destacadas del proyecto se encuentran:
- Recambio e instalación total: 933 luminarias LED de última generación.
- Potencia: Unidades de 150 watts con alto rendimiento energético.
- Calidad de luz: Iluminación de tono neutro a 4.000 Kelvin, ideal para maximizar el contraste y el confort visual sin generar contaminación lumínica invasiva.
Sectores y barrios beneficiados en Barreal
La planificación del proyecto abarca un trazado federal dentro de la geografía de la localidad de Barreal, asegurando que tanto los polos concurridos como los sectores residenciales accedan a esta mejora tecnológica.
Las obras continuarán desplegándose progresivamente en:
- Villa Pituil y La Alameda
- Los Sauzales, Pellegrini y Los Arroyos
- Villa Andina, Muratore y Llovera
- Herrera, Libertad y Formosa
- Mattas Ristol y Echeverría
- Barrios Fronteras Argentinas, Cristina Kirchner y Balcón de Ansilta
Con la concreción paulatina de este esquema, Barreal avanza hacia un modelo de gestión enfocado en la eficiencia energética, reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo y consolidando entornos públicos más seguros y modernos para el disfrute de toda la comunidad.