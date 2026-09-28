Profesionales del país se reunirán en San Juan para debatir sobre compliance y buenas prácticas empresariales de cara al boom minero

Este 2 y 3 de octubre San Juan será sede de las 9° Jornadas Nacionales de Sostenibilidad , un evento organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que cuenta con el aval de la Federación de Consejos Profesionales. En ese contexto, además, se sumará la primera edición de las Jornadas Nacionales de Ética y Compliance , un tema que no es nuevo, pero que de cara a lo que se viene en la provincia en materia minera es fundamental abordar.

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Marcelo Pintos, presidente de la Comisión de Ética y Compliance del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, detalló en contacto con DIARIO DE CUYO que la jornada será un escenario ideal para las empresas y pymes locales que buscan sumarse a la cadena de proveedores de los proyectos mineros. “Está dirigido particularmente a los profesionales de ciencias económicas, pero son jornadas abiertas de cara al San Juan que se viene con la minería”, explicó el profesional.

Y continuó: “En compliance pensamos en un programa integral para pymes. Es un cambio de cultura que se hace desde la gerencia de la empresa, sea pyme o una gran empresa”.

Las jornadas se desarrollarán en dos escenarios, por un lado, la sala de conferencias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y por el otro en Anchipurac, donde se buscará mostrar cómo San Juan aborda la sostenibilidad y las buenas prácticas. La actividad tiene a DIARIO DE CUYO como media partner.

El compliance, también conocido como cumplimiento normativo es el conjunto de normas, procedimientos y buenas prácticas que adopta una organización para asegurar que sus actividades cumplen con las leyes, regulaciones y estándares éticos. En ese contexto, el objetivo que se busca es reducir al máximo los riesgos legales, evitar sanciones o multas que permitan proteger el patrimonio de la empresa y generar confianza ante clientes, inversores y proveedores.

Para Pintos, hay mucho interés por entender qué es el compliance, ya que no muchas unidades de negocio lo tienen incorporado como tal, o desarrollan acciones apuntando al cumplimiento normativo, pero no lo hacen de manera integral. “Con las jornadas buscaremos explicar lo que es en el sector público, en el sector privado, el mapa de riesgo y también su vínculo en la cadena minera”, sostuvo.

En ese sentido, destaca uno de panales que será parte de las jornadas. El mismo contará con la moderación del geólogo Ricardo Martínez y se llama “Compliance en la Práctica: experiencias y desafíos en San Juan”, donde además participarán autoridades de las áreas de compliance de Vicuña, Veladero y Barrick, además de un abogado integrante de la Unión Industrial de San Juan.

“Ellos compartirán lo que hace y qué necesitan de un proveedor desde este punto de vista. Vendrá bien para las empresas que se están armando para lo que se viene, que son las herramientas sobre lo que necesitan conocer para estar habilitados. Todo esto los ayudará a evitar multas, problemas posteriores y poder sumarse a la cadena de valor que ofrecerá la minería en San Juan”, explicó Pintos.

El cronograma de las jornadas nacionales que se desarrollarán en San Juan y cómo ser parte

Las 9° Jornadas Nacionales de Sostenibilidad; y la 1° Jornada Nacional de Ética y Compliance se desarrollarán en simultáneo, concentrando la actividad en dos días y dos sedes distintas. Para el evento aun quedan cupos disponibles y se espera la llegada de profesionales de distintos puntos del país, que arribarán en calidad de disertantes como de oyentes.

El costo de inscripción es de $50.000 para ambas jornadas. Profesionales matriculados en el consejo tendrán un descuento. La inscripción a las jornadas se puede hacer haciendo clic aquí o visitando el sitio web www.cpcesj.org.ar.

Detalle de actividades del viernes 2 de octubre

Detalle de actividades del sábado 3 de octubre