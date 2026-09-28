San Juan sorprende en la Feria Internacional de Turismo con una experiencia que se vive con todos los sentidos

San Juan busca captar la atención de visitantes y operadores turísticos en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) , que se desarrolla en La Rural de Palermo, Buenos Aires. La provincia presentó un stand con una propuesta tecnológica e interactiva que invita a recorrer sus paisajes y conocer diferentes aspectos de la identidad sanjuanina.

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La experiencia está organizada alrededor del concepto de “sinergia solar” y propone un recorrido por cuatro ejes vinculados con el territorio: el tiempo, representado por Ischigualasto; el cuerpo, a través del deporte; la gente, mediante el escenario; y la tierra, con la producción y la minería .

Desde el ingreso, los visitantes reciben un “Pasaporte Acceso principal” , una pulsera con tecnología NFC que permite interactuar con las distintas estaciones. Antes de comenzar el recorrido, los asistentes responden un breve cuestionario en tótems digitales que determina su perfil como viajeros y habilita las diferentes experiencias.

Uno de los espacios que más llamó la atención durante la primera jornada fue el Laberinto de Ischigualasto , donde familias y jóvenes pudieron manejar esferas robóticas sobre una mesa en relieve. La propuesta también funciona como una anticipación de la Fiesta Nacional del Sol 2026 , que tendrá al Parque Triásico como eje.

El deporte también ocupa un lugar central. En esa estación, los visitantes pueden poner a prueba sus reflejos mediante simuladores vinculados a la Ironman San Juan, la Maratón Internacional de San Juan y el kitesurf en Cuesta del Viento , tres propuestas que forman parte de la oferta deportiva y turística de la provincia.

Otro de los puntos destacados es la cápsula inmersiva, un espacio que combina imágenes, sonidos y movimiento para generar una experiencia sensorial vinculada con los paisajes y atractivos de San Juan.

La propuesta se completa con trivias sobre turismo, arte, cultura, historia, gastronomía, geografía y minería, mientras que en el escenario principal se presentan espectáculos como Difunta Correa, un pueblo que camina, El cielo de los antiguos gigantes y Para enamorarte San Juan.

Además, prestadores turísticos, municipios y representantes del sector ofrecen información y asesoramiento a quienes buscan planificar un viaje a la provincia. Participan representantes de Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Capital, Sarmiento, Santa Lucía y Rivadavia, junto con cámaras y agencias vinculadas al turismo.

Como parte de la presentación, una pantalla de 15 metros permite mostrar distintos paisajes y aspectos de la producción agroindustrial sanjuanina, sumando un atractivo visual al espacio provincial.

La FIT 2026 continuará con actividades abiertas al público durante el domingo 27, de 10 a 21. En tanto, las jornadas del lunes 28 y martes 29 estarán destinadas exclusivamente a profesionales del sector turístico, de 10 a 19.