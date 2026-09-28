Los empleados públicos de San Juan tendrán depositados sus sueldos este miércoles 30 de septiembre

Los haberes correspondientes a septiembre quedarán acreditados este miércoles 30 de septiembre para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

El Gobierno de San Juan confirmó que los empleados de la Administración Pública Provincial tendrán acreditados sus haberes correspondientes al mes de septiembre este miércoles 30 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, los trabajadores podrán disponer de sus salarios a partir de la fecha de acreditación mediante los cajeros automáticos.

Desde la cartera económica recordaron que los cajeros funcionan durante las 24 horas, por lo que los empleados podrán realizar extracciones una vez que los fondos hayan sido depositados.

Además, continúa disponible la posibilidad de retirar efectivo utilizando tarjetas de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios que cuenten con el servicio Visa Extra Cash.